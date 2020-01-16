Общество

РИА НовостиРИА НовостиВодонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
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Привлекает внимание, чтобы уйти в политику. Слова Водонаевой о «быдле» объяснили ее коллеги по «Дому-2»

Телеканал 360°09:14

Водонаева резко высказалась о маткапитале

РИА Новости05:39

Водонаева призвала «быдло» не рожать ради миллиона

News.ruвчера в 22:22

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Lenta.ru02:50

Водонаева оценила идеи Путина: «Быдло начнет рожать»

Московский Комсомолец02:01

Водонаева, призывавшая не рожать рабов, раскритиковала прибавки к маткапиталу «для быдла»

URA.Ru02:12

Водонаева идёт по пути Шнура и Дудя? Вуйма дал неожиданное объяснение социальному троллингу с «быдлом»

Царьград05:03
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Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 05:50
Футбол

Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
РИА Новости 09:19
Политика

Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии

«Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:20
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

Учительницу одной из школ Брянска хотят уволить из-за ее гомосексуальной ориентации.
Газета.Ru вчера в 12:02
Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:19
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Вокруг ТВ 09:02
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Политика

Медведев сообщил об отставке Правительства РФ

После послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства РФ в полном составе.
U74.Ru вчера в 09:35
Политика

Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов

Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Новые Известия 03:12
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 13 января в 19:55
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия вчера в 09:30
Гаджеты

Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10

Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
МонаВиста вчера в 08:16
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России

В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
За облаками вчера в 23:38
Футбол

Бабаев опроверг информацию о попытках ЦСКА перехватить Соболева

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе футболиста самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева в армейский клуб.
РИА Новости 09:51
Происшествия

На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве

Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 07:59
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Политика

Медведев и Мишустин встретятся в Белом доме 17 января

Премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретятся в Белом доме в пятницу, 17 января.
Вечерняя Москва 09:47
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Армия и оружие

Ростех: техника «Армата» пока не начала поступать в войска

Осенью прошлого года Чемезов говорил, что первая опытная партия новой техники на базе «Армата» должна начать поступать в войска в конце 2019 — начале 2020 годов.
Военное дело 09:05
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
REGNUM 09:10
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Общество

Metro Redux выйдет на Nintendo Switch

Версия постапокалиптического шутера для Switch включает в себя первые две части боевика, «Метро 2033» и «Метро 2033: Луч надежды», а также все вышедшие к ним DLC.
News.ru 09:19
Политика

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за более тесное сотрудничество с Москвой и снятие антироссийских санкций.
ТАСС 09:06
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
ТАСС Спорт 06:09
Экономика

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 01:53
Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
Политика

Главой правительства России вместо Медведева может стать Мишустин

Президент Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
МордовМедиа вчера в 12:07
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Российская писательница
Блогер, актриса, российская телеведущая.
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