Общество
РИА НовостиВодонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
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Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Футбол
Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Политика
Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии
«Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — говорится в сообщении.
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Учительницу одной из школ Брянска хотят уволить из-за ее гомосексуальной ориентации.
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Политика
Медведев сообщил об отставке Правительства РФ
После послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства РФ в полном составе.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Гаджеты
Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10
Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Футбол
Бабаев опроверг информацию о попытках ЦСКА перехватить Соболева
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе футболиста самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева в армейский клуб.
Происшествия
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
Медведев и Мишустин встретятся в Белом доме 17 января
Премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретятся в Белом доме в пятницу, 17 января.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Армия и оружие
Ростех: техника «Армата» пока не начала поступать в войска
Осенью прошлого года Чемезов говорил, что первая опытная партия новой техники на базе «Армата» должна начать поступать в войска в конце 2019 — начале 2020 годов.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Общество
Metro Redux выйдет на Nintendo Switch
Версия постапокалиптического шутера для Switch включает в себя первые две части боевика, «Метро 2033» и «Метро 2033: Луч надежды», а также все вышедшие к ним DLC.
Политика
Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за более тесное сотрудничество с Москвой и снятие антироссийских санкций.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
Экономика
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Политика
Главой правительства России вместо Медведева может стать Мишустин
Президент Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.