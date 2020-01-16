Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Футбол Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Политика Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии «Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — говорится в сообщении.

Происшествия SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика Медведев сообщил об отставке Правительства РФ После послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства РФ в полном составе.

Футбол Бабаев опроверг информацию о попытках ЦСКА перехватить Соболева Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе футболиста самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева в армейский клуб.

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.

Общество «Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Общество Metro Redux выйдет на Nintendo Switch Версия постапокалиптического шутера для Switch включает в себя первые две части боевика, «Метро 2033» и «Метро 2033: Луч надежды», а также все вышедшие к ним DLC.

Политика Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за более тесное сотрудничество с Москвой и снятие антироссийских санкций.

Политика Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.