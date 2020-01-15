Общество

РИА НовостиРИА НовостиВодонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
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PR-специалист объяснил слова Водонаевой о материнском капитале и «быдле»

Телеканал 360°07:33

Водонаева резко высказалась о маткапитале

РИА Новости05:39

Для улучшения жизни граждан

Наше время (Навлинский район)вчера в 06:36

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Lenta.ru02:50

Водонаева оценила идеи Путина: «Быдло начнет рожать»

Московский Комсомолец02:01

Водонаева, призывавшая не рожать рабов, раскритиковала прибавки к маткапиталу «для быдла»

URA.Ru02:12

Водонаева идёт по пути Шнура и Дудя? Вуйма дал неожиданное объяснение социальному троллингу с «быдлом»

Царьград05:03
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия вчера в 23:10
Футбол

Фанаты увидели Мойзе Кина за рулём и спародировали его празднование. Игрок снял видео

Чемпионат 05:36
Политика

Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
РБК 07:27
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Общество

Греф рассказал о страхе россиян перед реформами

Россияне привыкли испытывать страх перед реформами, которые могут быть проведены в любое время, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 07:56
Политика

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
RT на русском 08:28
Политика

Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Москва 24 06:03
Музыка

Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 07:40
Происшествия

В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Российская газета 08:00
Политика

Мишустин пообещал представить курс правительства в Госдуме в апреле

Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьера РФ поддержала Госдума, заявил, что намерен представить курс нового правительства в апреле, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:00
Кино

Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

Piter.tv 06:21
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

Амур.инфо вчера в 02:12
Шоу-бизнес

Ходченкова опубликовала фото без макияжа, укладки и фотошопа

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» знаменитости появилась фотография, где ее лицо без грима и фильтров можно детально рассмотреть.
WomanHit.ru вчера в 10:47
Культура

Стала известна кандидатура нового директора «Ленфильма»

По предварительным данным, новым руководителем старейшей петербургской киностудии «Ленфильм», может стать продюсер и глава компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
Gazeta.SPb 08:25
Авто

Зафиксировано падение продаж Lada в ЕС по итогам 2019 года

По итогам 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 4956 новых автомобилей Lada, что на 3,9% меньше, чем в 2018 году.
Известия 07:07
Авто

Появилась информация о новом Lada 4x4 NG

Долгожданный дебют внедорожника LADA 4x4 новой генерации (NG) состоится в 2023 году, что на два года позже по сравнению с изначально озвучиваемыми сроками.
Новые автомобили 02:56
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета вчера в 12:12
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Технологии

В Android вернут старую полезную функцию

Фирменное приложение Google Phone, предназначенное для совершения звонков, может получить функцию записи разговоров.
Российская газета вчера в 10:30
Происшествия

SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск вчера в 03:10
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Космос

Возможно, вокруг ближайшей к Солнцу звезды вращается еще одна планета

Credit: Lorenzo Santinelli В августе 2016 года астрономы объявили об открытии экзопланеты Proxima b – потенциально обитаемого внесолнечного мира, вращающегося вокруг своей звезды в «зоне Златовласки», месте, где вода на его поверхности может находиться в жидком виде.
Ин-спейс.ру вчера в 14:00
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Политика

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:09
Политика

Лавров заявил, что всегда честно исполнял обязанности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении в МГИМО (У) МИД РФ в Ташкенте, рассказал, что в сложившемся в Ливии положении ещё крайне рано говорить о восстановлении государственности в этой стране.
REGNUM 04:49
Общество

Louis Vuitton купил один из крупнейших алмазов в мире

Исполнительный директор модного дома Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет миллионы.
Говорит Москва 04:56
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Шоу-бизнес

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Комсомольская правда 03:42
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Блогер, актриса, российская телеведущая.
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