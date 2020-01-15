Общество
РИА НовостиВодонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Читать в источнике
Оценить493
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Футбол
Фанаты увидели Мойзе Кина за рулём и спародировали его празднование. Игрок снял видео
Политика
Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства
Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Общество
Греф рассказал о страхе россиян перед реформами
Россияне привыкли испытывать страх перед реформами, которые могут быть проведены в любое время, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
Политика
Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
Политика
Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ
В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Музыка
Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным
Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Происшествия
В Коми за взятку задержали министра МВД
В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Политика
Мишустин пообещал представить курс правительства в Госдуме в апреле
Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьера РФ поддержала Госдума, заявил, что намерен представить курс нового правительства в апреле, передает ТАСС.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов
Шоу-бизнес
Ходченкова опубликовала фото без макияжа, укладки и фотошопа
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» знаменитости появилась фотография, где ее лицо без грима и фильтров можно детально рассмотреть.
Культура
Стала известна кандидатура нового директора «Ленфильма»
По предварительным данным, новым руководителем старейшей петербургской киностудии «Ленфильм», может стать продюсер и глава компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
Авто
Зафиксировано падение продаж Lada в ЕС по итогам 2019 года
По итогам 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 4956 новых автомобилей Lada, что на 3,9% меньше, чем в 2018 году.
Авто
Появилась информация о новом Lada 4x4 NG
Долгожданный дебют внедорожника LADA 4x4 новой генерации (NG) состоится в 2023 году, что на два года позже по сравнению с изначально озвучиваемыми сроками.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Технологии
В Android вернут старую полезную функцию
Фирменное приложение Google Phone, предназначенное для совершения звонков, может получить функцию записи разговоров.
Происшествия
SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Космос
Возможно, вокруг ближайшей к Солнцу звезды вращается еще одна планета
Credit: Lorenzo Santinelli В августе 2016 года астрономы объявили об открытии экзопланеты Proxima b – потенциально обитаемого внесолнечного мира, вращающегося вокруг своей звезды в «зоне Златовласки», месте, где вода на его поверхности может находиться в жидком виде.
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Политика
Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
Политика
Лавров заявил, что всегда честно исполнял обязанности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении в МГИМО (У) МИД РФ в Ташкенте, рассказал, что в сложившемся в Ливии положении ещё крайне рано говорить о восстановлении государственности в этой стране.
Общество
Louis Vuitton купил один из крупнейших алмазов в мире
Исполнительный директор модного дома Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет миллионы.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше
В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.