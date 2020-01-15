Общество
РИА НовостиВодонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
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Политика
Новым премьером может стать руководитель ФНС Михаил Мишустин
Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Гаджеты
В Сети был замечен смартфон Xiaomi Poco X2
Поклонники уже больше года ждут презентации смартфона Xiaomi Poco F2. В Сети появилось упоминание о модели под кодовым названием Phoenixin.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Общество
Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
Происшествия
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
Политика
Мишустин выступил в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре
Необходимо незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России, заявил глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.
Космос
В РКЦ «Прогресс» рассказали о судьбе ракеты для «Морского старта»
Разработка новой ракеты на замену российско-украинскому носителю «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» по заказу группы компаний S7 еще не началась, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Политика
Погребинский рассказал об утере США статуса «главного полицейского»
Современный мир движется к «новой перестройке», в результате которой США перестанут исполнять роль «главного полицейского».
Политика
Президент представил поправки в Конституцию Российской Федерации
Несколько поправок в Конституцию Российской Федерации предложил внести президент Владимир Путин.
Политика
Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию с осужденной в РФ израильтянкой
Как сообщила канцелярия премьера Израиля, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию с Наамой Иссахар - осужденной в России израильтянкой, сообщает в четверг В сообщении отмечается, что по итогам разговора "оптимизм премьер-министра по вопросу об освобождении Наамы Иссахар возрос".
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Политика
Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Авторы книги пишут, что Трамп настолько хотел лично познакомиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Политика
Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Политика
Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию
Политика
«Медведева по сути понизили»: что западные СМИ пишут о смене премьера
Медведев объявил об отставке правительства через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Здоровье
Глава соцзащиты объяснила выплаты воронежским матерям до 28 лет
Руководитель департамента соцзащиты Воронежской области Ольга Сергеева назвала региональные выплаты женщинам до 28 лет за рождение второго ребенка дополнительной мерой поддержки молодых семей.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Политика
Макрон — о сближении с Путиным, войне на Донбассе и драме в Идлибе. Краткий пересказ откровений президента Франции
Избранных было человек сто пятьдесят из десятков стран, но большинство наших собратьев после выступления Макрона убежало к столам с закусками и шампанским, оставив нам, крохотной мобильной группке из 30-40 человек, висящих друг у друга на руках и держащих диктофоны на плечах макроновских охранников, эксклюзивное удовольствие задавать вопросы президенту Франции.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Происшествия
СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве
Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Политика
Полпред президента в Госдуме перепутал будущую должность Мишустина
Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх в ходе вступительного слова на заседании, рассказывая о Михаиле Мишустине, перепутал его будущую должность, предложив депутатам подержать его кандидатуру на пост председателя ГД, а не правительства.