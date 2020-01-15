Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Наше время (Навлинский район)

Политика Новым премьером может стать руководитель ФНС Михаил Мишустин Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.

Гаджеты В Сети был замечен смартфон Xiaomi Poco X2 Поклонники уже больше года ждут презентации смартфона Xiaomi Poco F2. В Сети появилось упоминание о модели под кодовым названием Phoenixin.

Происшествия Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.

Политика Мишустин выступил в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре Необходимо незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России, заявил глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.

Политика Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию с осужденной в РФ израильтянкой Как сообщила канцелярия премьера Израиля, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию с Наамой Иссахар - осужденной в России израильтянкой, сообщает в четверг В сообщении отмечается, что по итогам разговора "оптимизм премьер-министра по вопросу об освобождении Наамы Иссахар возрос".

Политика Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации Авторы книги пишут, что Трамп настолько хотел лично познакомиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.

Политика Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.

Финансы России предсказали курс 200 рублей за доллар Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.

Здоровье Глава соцзащиты объяснила выплаты воронежским матерям до 28 лет Руководитель департамента соцзащиты Воронежской области Ольга Сергеева назвала региональные выплаты женщинам до 28 лет за рождение второго ребенка дополнительной мерой поддержки молодых семей.

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Политика Макрон — о сближении с Путиным, войне на Донбассе и драме в Идлибе. Краткий пересказ откровений президента Франции Избранных было человек сто пятьдесят из десятков стран, но большинство наших собратьев после выступления Макрона убежало к столам с закусками и шампанским, оставив нам, крохотной мобильной группке из 30-40 человек, висящих друг у друга на руках и держащих диктофоны на плечах макроновских охранников, эксклюзивное удовольствие задавать вопросы президенту Франции.

Происшествия Во время съемок «Дома-2» умер оператор На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.