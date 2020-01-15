Общество

РИА НовостиРИА НовостиВодонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
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Водонаева оценила предложения Путина по увеличению маткапитала

News.ru06:52

Для улучшения жизни граждан

Наше время (Навлинский район)вчера в 06:36

Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеканал 360°04:02

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Lenta.ru02:50

Водонаева оценила идеи Путина: «Быдло начнет рожать»

Московский Комсомолец02:01

Водонаева, призывавшая не рожать рабов, раскритиковала прибавки к маткапиталу «для быдла»

URA.Ru02:12

Водонаева резко высказалась о маткапитале

РИА Новости05:39
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Политика

Новым премьером может стать руководитель ФНС Михаил Мишустин

Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 11:43
Политика

Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:55
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
ТАСС Спорт 06:09
Общество

Умер контрразведчик Иван Устинов

Известия 06:18
Гаджеты

В Сети был замечен смартфон Xiaomi Poco X2

Поклонники уже больше года ждут презентации смартфона Xiaomi Poco F2. В Сети появилось упоминание о модели под кодовым названием Phoenixin.
Goroday.ru вчера в 12:53
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Общество

Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа

Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
RT на русском 05:17
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Политика

Мишустин выступил в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре

Необходимо незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России, заявил глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 06:22
Космос

В РКЦ «Прогресс» рассказали о судьбе ракеты для «Морского старта»

Разработка новой ракеты на замену российско-украинскому носителю «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» по заказу группы компаний S7 еще не началась, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Взгляд.ру 05:38
Политика

Погребинский рассказал об утере США статуса «главного полицейского»

Современный мир движется к «новой перестройке», в результате которой США перестанут исполнять роль «главного полицейского».
Политическая Экспертиза 02:58
Кино

Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

Piter.tv 06:21
Политика

Президент представил поправки в Конституцию Российской Федерации

Несколько поправок в Конституцию Российской Федерации предложил внести президент Владимир Путин.
АиФ Иркутск вчера в 05:53
Политика

Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию с осужденной в РФ израильтянкой

Как сообщила канцелярия премьера Израиля, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию с Наамой Иссахар - осужденной в России израильтянкой, сообщает в четверг В сообщении отмечается, что по итогам разговора "оптимизм премьер-министра по вопросу об освобождении Наамы Иссахар возрос".
Газета.Ru 06:28
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

Газета.Ru вчера в 12:02
Политика

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Авторы книги пишут, что Трамп настолько хотел лично познакомиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Политика Сегодня вчера в 23:56
Политика

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:09
Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Lenta.ru 03:42
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Политика

Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию

Российская газета 06:32
Политика

«Медведева по сути понизили»: что западные СМИ пишут о смене премьера

Медведев объявил об отставке правительства через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Forbes вчера в 12:28
Здоровье

Глава соцзащиты объяснила выплаты воронежским матерям до 28 лет

Руководитель департамента соцзащиты Воронежской области Ольга Сергеева назвала региональные выплаты женщинам до 28 лет за рождение второго ребенка дополнительной мерой поддержки молодых семей.
РИА Воронеж 06:10
Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
РБК 05:06
Политика

Макрон — о сближении с Путиным, войне на Донбассе и драме в Идлибе. Краткий пересказ откровений президента Франции

Избранных было человек сто пятьдесят из десятков стран, но большинство наших собратьев после выступления Макрона убежало к столам с закусками и шампанским, оставив нам, крохотной мобильной группке из 30-40 человек, висящих друг у друга на руках и держащих диктофоны на плечах макроновских охранников, эксклюзивное удовольствие задавать вопросы президенту Франции.
Новая газета 03:48
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Экономика

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Ведомости 02:08
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 06:14
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Происшествия

СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве

Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Известия вчера в 21:32
Политика

Полпред президента в Госдуме перепутал будущую должность Мишустина

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх в ходе вступительного слова на заседании, рассказывая о Михаиле Мишустине, перепутал его будущую должность, предложив депутатам подержать его кандидатуру на пост председателя ГД, а не правительства.
РИА Новости 06:31
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Алёна Водонаева
Российская писательница
Блогер, актриса, российская телеведущая.
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