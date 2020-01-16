с чего всё началось

О продлении и расширении программы материнского капитала 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Маткапитал в размере 466 тысяч рублей введут для семей с первенцем, выплаты при рождении второго ребенка увеличат до 616 тысяч рублей.

Телеведущая Водонаева выступила против маткапитала для «быдла»

Политика Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Происшествия В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант В столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе погибли двое полицейских и иностранец, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Общество Disney решил переименовать киностудию 20th Century Fox Стоит отметить, что в новой картине киностудии "Под откос" (Downhill), которая выйдет на широкие экраны в январе этого года, указано название студии без употребления слова Fox.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Экономика Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Космос В космосе обнаружена необъяснимая звезда Пульсар J0908 имеет 107-миллисекундный период вращения. Он был обнаружен в 1988 году с помощью телескопа обсерватории Молонгло (MOST).

Политика Главой ФНС назначен Даниил Егоров Должность главы ФНС освободилась после того, как 16 января руководитель ведомства Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России.