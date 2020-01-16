Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейТелеведущая Водонаева выступила против маткапитала для «быдла»

О продлении и расширении программы материнского капитала 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Маткапитал в размере 466 тысяч рублей введут для семей с первенцем, выплаты при рождении второго ребенка увеличат до 616 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Водонаева посчитала
, что ради этого миллиона с лишним за первого и второго ребёнка нищие жители России и «быдло, которому не хватает на бутылку водки», бросятся рожать детей.
Царьградвчера в 02:11

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Водонаева резко высказалась о маткапитале

РИА Новости16 января в 05:39

«Рожающее быдло» Водонаевой – новый путь в политику?

Царьградвчера в 02:11

Привлекает внимание, чтобы уйти в политику. Слова Водонаевой о «быдле» объяснили ее коллеги по «Дому-2»

Телеканал 360°16 января в 09:14

Водонаева резко ответила Скабеевой про быдло с маткапиталом

Московский Комсомолец03:38

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Lenta.ru16 января в 02:50

Водонаева, призывавшая не рожать рабов, раскритиковала прибавки к маткапиталу «для быдла»

URA.Ru16 января в 02:12

Водонаева призвала «быдло» не рожать ради миллиона

News.ru15 января в 22:22
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Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 вчера в 08:11
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Ксения Пунтус объяснила падение из окна квартиры Михалковых

Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову.
News.ru 16 января в 03:43
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

RT на русском 15 января в 04:23
Происшествия

В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант

В столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе погибли двое полицейских и иностранец, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 03:59
Общество

Disney решил переименовать киностудию 20th Century Fox

Стоит отметить, что в новой картине киностудии "Под откос" (Downhill), которая выйдет на широкие экраны в январе этого года, указано название студии без употребления слова Fox.
VSE42.RU вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Экономика

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Коммерсантъ 05:50
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Известия 00:27
Космос

Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода

Территория новостей 16 января в 11:14
Шоу-бизнес

«10 фактов обо мне»: Кристина Асмус рассекретила свою жизнь

Экспресс газета вчера в 14:30
Происшествия

После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы

Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.
Вести.Ru 05:36
Спорт

Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
РИА Новости 04:46
Здоровье

Названы четыре способствующих долголетию вкусных продукта

Ugpressa.ru вчера в 23:33
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Газета.Ru вчера в 04:37
Экономика

Консорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии

Ведомости вчера в 08:17
Происшествия

Школьница покончила с собой из-за требования выйти замуж за 50-летнего

Московский Комсомолец вчера в 12:38
Космос

В космосе обнаружена необъяснимая звезда

Пульсар J0908 имеет 107-миллисекундный период вращения. Он был обнаружен в 1988 году с помощью телескопа обсерватории Молонгло (MOST).
Популярная механика 15 января в 19:01
Баскетбол

ЦСКА победил «Басконию», Джеймс набрал 33 очка

ЦСКА обыграл «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком стал Майк Джеймс, набравший 33 очка.
Спорт-Экспресс вчера в 14:06
Космос

В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
ToDay News Ufa 15 января в 21:28
Футбол

Игроки «Спартака» окунули тренера по физподготовке в ванну со льдом

После окончания субботней тренировки футболисты «Спартака» окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в ванну со льдом, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Чемпионат 03:59
Религия

Православные верующие проводят Крещенский сочельник

Gazeta.SPb 02:55
Политика

Главой ФНС назначен Даниил Егоров

Должность главы ФНС освободилась после того, как 16 января руководитель ведомства Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России.
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Происшествия

Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца

Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
РБК 04:41
Экономика

Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд

Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.
РИА Новости 15 января в 22:36
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Блогер, актриса, российская телеведущая.
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