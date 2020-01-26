Алёна Водонаева, которая заявила, что увеличение маткапитала приведет к тому, что «быдло станет рожать ради денег», ответила на вопросы «Центрального телевидения».

с чего всё началось

Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что я произнесла некрасивое слово „быдло“, именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит. Но сути это не меняет.

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".

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