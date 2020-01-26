Общество

РИА НовостиРИА НовостиВодонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
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с чего всё началось

Заявившая о «рожающем быдле» Водонаева пообещала «быть умнее»

В центре скандала модель и телеведущая оказалась после того, как в своем блоге написала: «Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».
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