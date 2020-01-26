Алёна Водонаева, которая заявила, что увеличение маткапитала приведет к тому, что «быдло станет рожать ради денег», ответила на вопросы «Центрального телевидения».

с чего всё началось

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