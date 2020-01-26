Общество
РИА НовостиВодонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
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с чего всё началось
Алёна Водонаева, которая заявила, что увеличение маткапитала приведет к тому, что «быдло станет рожать ради денег», ответила на вопросы «Центрального телевидения».НТВвчера в 12:51
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Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала: «Не знают, кто от кого родил»
Московский Комсомолецвчера в 22:57
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Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
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Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
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В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
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В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
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Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.
Политика
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который заявил, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
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Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
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В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Здоровье
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Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с российской медициной?
В России сменился министр здравоохранения — вместо Вероники Скворцовой руководить российской медициной будет Михаил Мурашко, бывший глава Росздравнадзора.
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На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
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Samsung предложит дорогие наушники Galaxy Buds+ бесплатно
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