Общество

РИА НовостиРИА НовостиВодонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
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с чего всё началось

Заявившая о «рожающем быдле» Водонаева пообещала «быть умнее»

Алёна Водонаева, которая заявила, что увеличение маткапитала приведет к тому, что «быдло станет рожать ради денег», ответила на вопросы «Центрального телевидения».
НТВвчера в 12:51

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Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала: «Не знают, кто от кого родил»

Московский Комсомолецвчера в 22:57

Водонаева снова высказалась нелицеприятно в адрес получателей маткапитала

Газета.Ruвчера в 21:53

Водонаева нашла новое оскорбление для получателей маткапитала

URA.Ruвчера в 21:37

Водонаева пообещала быть умнее после своего заявления о «рожающем быдле»

Телеканал 360°вчера в 21:41

Водонаева пообещала быть умнее после слов о рожающем быдле

Lenta.ruвчера в 21:08

Водонаева вновь обозвала «маргиналами» получателей маткапитала

REGNUMвчера в 20:53

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

РИА Новостивчера в 20:35
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Общество

Лукашенко одобрил изменение контракта по газу с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в контракт с Россией о поставках природного газа.
BFM.ru вчера в 01:53
Происшествия

SoftBank сообщил о «низком уровне конфиденциальности» похищенных для России данных

Японская телекоммуникационная компания Softbank считает, что данные, которые были похищены якобы в интересах России, имели «низкий уровень конфиденциальности».
Коммерсантъ вчера в 22:22
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Наука

Ученые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Известия вчера в 20:48
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Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Спорт-Экспресс вчера в 22:32
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru вчера в 03:48
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru вчера в 04:10
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Религия

В РПЦ объяснили надобность золотых куполов

Lenta.ru вчера в 11:00
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Футбол

«Брага» обыграла «Порту» в финале Кубка португальской лиги

Победителем Кубка португальской лиги стала «Брага».
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
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Тюменские ученые нашли новый метод лечения кожных заболеваний

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Шоу-бизнес

Блогер-фрик Саша Шпак поделился снимком в крошечном бикини

На фоне идеального морского горизонта Шпак позирует в крошечном бикини, разглядеть который удается далеко не с первого раза, ведь все тело Александра покрыто татуировками.
Wday.ru 24 января в 23:12
Армия и оружие

Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами

Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
ANNA-News 23 января в 09:26
Политика

Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.
РИА Новости вчера в 22:58
Политика

Пушков прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше за ВОВ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который заявил, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Rambler News Service вчера в 14:05
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
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Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам из-за вспышки коронавируса

"Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации", - добавили в пресс-службе.
Интерфакс 00:05
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Футбол

«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
Здоровье

Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев

Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 10:55
Здоровье

Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с российской медициной?

В России сменился министр здравоохранения — вместо Вероники Скворцовой руководить российской медициной будет Михаил Мурашко, бывший глава Росздравнадзора.
Lenta.ru 22 января в 16:01
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Гаджеты

Samsung предложит дорогие наушники Galaxy Buds+ бесплатно

Наушники Samsung Galaxy Buds+ должны дебютировать одновременно со смартфонами.
iXBT.com 24 января в 22:54
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Алёна Водонаева
Российская писательница
Блогер, актриса, российская телеведущая.
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