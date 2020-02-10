Общество
Газета.RuВодонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
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с чего всё началось
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»
Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. В распоряжении Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды Интернета с приглашением на беседу.Super.ru11:48
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