Общество

Газета.RuГазета.RuВодонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
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Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»

Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. В распоряжении Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды Интернета с приглашением на беседу.
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