Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. В распоряжении Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды Интернета с приглашением на беседу.

с чего всё началось

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru. В материале говорится, что следователи намерены обсудить с моделью ее недавнюю публикацию об абортах, ставшую причиной скандала.

Алену Водонаеву вызвали в полицию после слов об абортах

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