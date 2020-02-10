Общество

РИА НовостиРИА НовостиАлену Водонаеву вызвали в полицию после слов об абортах

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru. В материале говорится, что следователи намерены обсудить с моделью ее недавнюю публикацию об абортах, ставшую причиной скандала.
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с чего всё началось

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»

Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. В распоряжении Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды Интернета с приглашением на беседу.
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Водонаеву вызвали в полицию из-за слов о «необразованном быдле»

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Полиция начала проверку в отношении Водонаевой из-за ее публикации в Instagram

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URA.Ru12:23

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»

Super.ru11:48
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Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 974

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Bluetooth на Android назван опасным

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Сборная России в матче Евротура проиграла Чехии (3:4 Б). Чехи сравняли счет за 2 секунды до конца основного времени.
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
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Apple представит новый бюджетный смартфон iPhone 9

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