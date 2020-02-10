Общество

Газета.RuГазета.RuВодонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
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с чего всё началось

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах, призывающей «не рожать рабов государству»

Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. В распоряжении Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды Интернета с приглашением на беседу.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
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Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

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Свет и титан очищают воду и воздух

Свет и титан очищают воду и воздух – об этом заявили ученые физики из Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) и Уральского федерального университета (УрФУ).
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Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

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