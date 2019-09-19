Наука
BFM.ruВодопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Плохо очищенная вода из водопровода может способствовать развитию рака. Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
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Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском 21:10
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астаной» в матче Лиги Европы
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" обыграл дома казахстанскую "Астану" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 17:26
Политика
На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек
Более двух тысяч человек прибыли на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW.
РИА Новости 21:38
Культура
В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»
В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru 09:44
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Технологии
В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС
Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".
Вести.Финанс 18 сентября в 07:03
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда вчера в 18:00
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Наука
Пальцы денисовцев оказались не похожи на неандертальские
Находка оказалась первым свидетельством существования прежде неизвестного вида людей — денисовцев.
Naked Science 17 сентября в 02:02
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва 12:05
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Анастасии Заворотнюк
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик считает выход 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из комы «добрым знаком».
Ugpressa.ru вчера в 23:24
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ вчера в 07:22
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Единоборства
В UFC рассказали о возвращении Конора Макгрегора в октагон
Глава UFC Дана Уайт сообщил о том, что думает о возращении в октагон Конора Макгрегора.
Нур 05:00
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ 09:24
Армия и оружие
Российские истребители помешали Израилю атаковать Сирию
Подчеркивается, что два российских истребителя вылетели с авиабазы Хмеймим и направились на юго-восток, чем фактически изменили планы Израиля об ударах.
Lenta.ru 07:01
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна вчера в 23:04
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Lenta.ru вчера в 19:36
Здоровье
Власти Эстонии обвинили в трате денег на геев вместо больниц
Депутат парламента Эстонии от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Урмас Рейтельманн заявил, что государство отдает деньги налогоплательщиков организациям секс-меньшинств, а деньги на необходимую для больниц аппаратуру собирает посредством общественной благотворительности, пишет Sputnik Эстония.
Sputnik Латвия 18 сентября в 14:35
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Политика
В МИД РФ отреагировали на слова посла Украины о «распаде России»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о «распаде России», заявив, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».
Экономика сегодня вчера в 14:27