Наука

BFM.ruBFM.ruВодопроводная вода может быть причиной возникновения рака

Плохо очищенная вода из водопровода может способствовать развитию рака. Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
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Потребление некачественной проточной воды может привести к раку

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Названа самая распространенная причина рака

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Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком

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Названа самая распространенная причина рака

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Откуда не ждали: названа самая распространенная причина онкологии

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Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды

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Ученые рассказали о влиянии воды из под крана на возникновение рака

Газета.Ru11:03
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Политика

Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском 21:10
Политика

На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астаной» в матче Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" обыграл дома казахстанскую "Астану" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 17:26
Политика

На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек

Более двух тысяч человек прибыли на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW.
РИА Новости 21:38
Культура

В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»

В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru 09:44
Экономика

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Технологии

В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС

Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".
Вести.Финанс 18 сентября в 07:03
Армия и оружие

«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда вчера в 18:00
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Наука

Пальцы денисовцев оказались не похожи на неандертальские

Находка оказалась первым свидетельством существования прежде неизвестного вида людей — денисовцев.
Naked Science 17 сентября в 02:02
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом

17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Армия и оружие

В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва 12:05
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
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Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал улучшение состояния Анастасии Заворотнюк

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик считает выход 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из комы «добрым знаком».
Ugpressa.ru вчера в 23:24
Политика

Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века

РЕН ТВ вчера в 07:22
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Единоборства

В UFC рассказали о возвращении Конора Макгрегора в октагон

Глава UFC Дана Уайт сообщил о том, что думает о возращении в октагон Конора Макгрегора.
Нур 05:00
Политика

Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ 09:24
Армия и оружие

Российские истребители помешали Израилю атаковать Сирию

Подчеркивается, что два российских истребителя вылетели с авиабазы Хмеймим и направились на юго-восток, чем фактически изменили планы Израиля об ударах.
Lenta.ru 07:01
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна вчера в 23:04
Происшествия

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Происшествия

В Турции российских детей облили горящим маслом

Lenta.ru вчера в 19:36
Здоровье

Власти Эстонии обвинили в трате денег на геев вместо больниц

Депутат парламента Эстонии от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Урмас Рейтельманн заявил, что государство отдает деньги налогоплательщиков организациям секс-меньшинств, а деньги на необходимую для больниц аппаратуру собирает посредством общественной благотворительности, пишет Sputnik Эстония.
Sputnik Латвия 18 сентября в 14:35
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Политика

В МИД РФ отреагировали на слова посла Украины о «распаде России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о «распаде России», заявив, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».
Экономика сегодня вчера в 14:27
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