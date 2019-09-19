Наука
Волгоградская правдаВодопроводная вода может быть причиной развития рака
Оказалось, что эти вещества способны стать причиной развития более чем 100 тысяч случаев рака в одном поколении в США. Наиболее высокие риски развития заболевания оказались связаны с мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами.
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Более 100 000 случаев рака могут быть вызваны загрязнителями в водопроводной воде
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