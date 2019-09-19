Наука

BFM.ruBFM.ruВодопроводная вода может быть причиной возникновения рака

Плохо очищенная вода из водопровода может способствовать развитию рака. Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
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Более 100 000 случаев рака могут быть вызваны загрязнителями в водопроводной воде

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Потребление некачественной проточной воды может привести к раку

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Ученые рассказали о влиянии воды из под крана на возникновение рака

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Водопроводная вода может провоцировать рак

МИР 24вчера в 23:49
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
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Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева осадила приглашенную украинскую журналистку Янину Соколовскую за слова о газовом контракте между РФ и Украиной.
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

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Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

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РИА Новости вчера в 20:33
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Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Рим на свадьбу друзей

Принц Гарри и Меган Маркл отправились в очередное неофициальное путешествие — накануне вечером герцоги Сассекские прилетели в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу друзей.
Salt Mag вчера в 05:08
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
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В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

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Газета.Ru вчера в 16:19
Футбол

Моуринью не хочет возвращаться в «Реал»

Жозе Моуринью не хочет возвращаться в мадридский «Реал» на пост главного тренера команды.
Матч ТВ 02:07
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Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
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В МИД Ирана заявили о поражении санкционной политики США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави дал комментарий по поводу санкционной политики США против Тегерана и ограничительных мер в отношении иранских финансовых институтов.
Газета.Ru 02:22
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Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Армия и оружие

Применение установок «Солнцепек» и «Змей Горыныч» попало на видео

Российские военные на учениях «Центр-2019» показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
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Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Здоровье

Скворцова рассказал, как вернуть медиков в российские поликлиники

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова озвучила свое видение решения проблемы нехватки медиков в российских поликлиниках, передают «Аргументы и факты».
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В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Политика

WP: Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию

Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.
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Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк

Ugpressa.ru 19 сентября в 16:24
Технологии

Определен самый популярный пиратский контент у россиян

Большинство пользователей интернета в России пользуются пиратским, а не лицензионным контентом.
Lenta.ru вчера в 13:26
Недвижимость

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Кино

Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

UfacityNews.ru вчера в 11:17
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Экс-участник «Дома-2» устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии

РИА Новости 01:49
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Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение

Стоит отметить, что Карина уже не первый раз надевает данный аксессуар на выход. Видимо он ей дорог, просто нравится или и то и другое.
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Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами

«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Армия и оружие

Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.
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Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
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МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT

Никто не имеет права определять СМИ в качестве пропагандистского, если оно официально работает на территории государства в его правовом поле, сказал РИА Новости заместитель директора ДИП МИД России Максим Буякевич, комментируя ситуацию с RT и Sputnik.
РИА Новости 02:17
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