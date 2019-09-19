Наука
BFM.ruВодопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Плохо очищенная вода из водопровода может способствовать развитию рака. Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
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Более 100 000 случаев рака могут быть вызваны загрязнителями в водопроводной воде
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
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МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
Никто не имеет права определять СМИ в качестве пропагандистского, если оно официально работает на территории государства в его правовом поле, сказал РИА Новости заместитель директора ДИП МИД России Максим Буякевич, комментируя ситуацию с RT и Sputnik.
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