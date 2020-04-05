Коронавирус
Российская газетаВоенкоматы перевели на удаленный режим работы
"В ходе начавшегося в апреле призыва граждан на военную службу в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - сообщили в воскресенье в оборонном ведомстве.
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с чего всё началось
В России на 5 апреля зафиксирован 5389 случай заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву.ТАСС06:36
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Общество
Старовойт рассказал об оплате ЖКХ в период самоизоляции
Губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал вопрос с оплатой ЖКХ в режиме действующего режима самоизоляции.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса
Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
Общество
Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
Единоборства
Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона
Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Общество
В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом
В России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 658 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Общество
Елена Малышева показала, как безопасно ходить в магазины
Врач показала, какие правила следует соблюдать в магазинах во время пандемии. Малышева продемонстрировала это на личном примере.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Космос
Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом
Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
Общество
Moody’s: борьба с коронавирусом парализовала 29% экономики США
Ограничительные меры, введенные в США, парализовали не менее 29% экономики Такова оценк аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody’s, опубликованного изданием The Wall Street Journal.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Происшествия
Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать
Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В Петербурге третий человек умер от коронавируса
В Петербурге от коронавирусной инфекции скончался третий человек.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Происшествия
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
Общество
Многие продуктовые магазины сокращают режим работы
Оптовые магазины Metro, работавшие в Москве и Подмосковье круглосуточно, закрываются на ночной технический перерыв.
Футбол
Футболист сборной Англии грубо нарушил карантин
Защитник футбольной сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил карантин, установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Происшествия
В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля
"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.
Здоровье
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.