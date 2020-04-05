Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВоенкоматы перевели на удаленный режим работы

"В ходе начавшегося в апреле призыва граждан на военную службу в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - сообщили в воскресенье в оборонном ведомстве.
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с чего всё началось

Военкоматы переведены на удаленную работу для нераспространения коронавируса

В России на 5 апреля зафиксирован 5389 случай заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву.
ТАСС06:36

Подробнее о событии

Минобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу

РБК08:12

Военкоматы перевели на удаленный режим работы

Российская газета07:31

Сотрудников военных комиссариатов перевели на удаленный режим работы

ТК Звезда06:27

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Газета.Ru06:44

Военкоматы России переведены на удаленную работу из-за коронавируса

Lenta.ru06:42

Сотрудников военкоматов России перевели на удалённый режим работы

RT на русском06:39

Военкоматы перевели на удаленную работу из-за коронавируса

Коммерсантъ07:07
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Общество

Старовойт рассказал об оплате ЖКХ в период самоизоляции

Губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал вопрос с оплатой ЖКХ в режиме действующего режима самоизоляции.
Kursk.com 08:20
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Общество

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
Политика Сегодня 10:24
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Единоборства

Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Газета.Ru 03:36
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек

Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Эхо Москвы вчера в 16:04
Общество

В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 658 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Интерфакс 06:31
Общество

Елена Малышева показала, как безопасно ходить в магазины

Врач показала, какие правила следует соблюдать в магазинах во время пандемии. Малышева продемонстрировала это на личном примере.
Московский Комсомолец 08:35
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Коммерсантъ 08:52
Космос

Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом

Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 05:49
Общество

Moody’s: борьба с коронавирусом парализовала 29% экономики США

Ограничительные меры, введенные в США, парализовали не менее 29% экономики Такова оценк аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody’s, опубликованного изданием The Wall Street Journal.
Евразия Daily 09:00
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Gazeta.SPb 03 апреля в 14:10
Происшествия

Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать

Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать.
ТАСС 08:25
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

В Петербурге третий человек умер от коронавируса

В Петербурге от коронавирусной инфекции скончался третий человек.
Российская газета 07:58
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
Общество

Многие продуктовые магазины сокращают режим работы

Оптовые магазины Metro, работавшие в Москве и Подмосковье круглосуточно, закрываются на ночной технический перерыв.
Эхо Москвы 07:30
Футбол

Футболист сборной Англии грубо нарушил карантин

Защитник футбольной сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил карантин, установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 07:11
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Происшествия

В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Кармаскалинская новь 03 апреля в 02:18
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля

"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.
ТАСС 05:05
Здоровье

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
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