В России на 5 апреля зафиксирован 5389 случай заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву.

с чего всё началось

"В ходе начавшегося в апреле призыва граждан на военную службу в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - сообщили в воскресенье в оборонном ведомстве.

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