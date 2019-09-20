Общество

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В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих. Такие поправки в Положение о воинском учете разработали в Минобороны (документ есть в распоряжении «Известий»).
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с чего всё началось

Определенное место жительства: в армию призовут даже без прописки

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известиявчера в 17:02

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«Уклонистов» назвали главной проблемой Минобороны

URA.Ru03:40

Эксперт назвал изменение правил призыва в армию формальностью

РИА Новости03:37

СМИ: Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрацию граждан

RT на русском00:57

Военкоматы смогут призывать в армию вне зависимости от прописки

РЕН ТВвчера в 21:37

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РБКвчера в 20:35

«Известия»: военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

ТАССвчера в 19:49

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

Известиявчера в 20:45
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РИА Новости вчера в 22:33
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Общество

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Жители близлежащих городов Рэйчел и Хайко планируют устроить штурм из-за сообщений о том, что в "зоне" американские военные якобы проводят эксперименты над инопланетянами Ранее сообщалось, что американцы идут на штурм базы с пришельцами.
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В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.
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Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола

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