Армия и оружие
ИзвестияВоенкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих. Такие поправки в Положение о воинском учете разработали в Минобороны (документ есть в распоряжении «Известий»).
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с чего всё началось
В действующей редакции положения есть формулировка: персональный воинский учет граждан ведется «по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)». Это означает, что к военкомату приписываются только те, у кого есть постоянная или временная регистрация в данном районе.Известия17:02
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