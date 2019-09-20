Общество
ИзвестияВоенкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих. Такие поправки в Положение о воинском учете разработали в Минобороны (документ есть в распоряжении «Известий»).
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с чего всё началось
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.Известиявчера в 17:02
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