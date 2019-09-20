Общество

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В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих. Такие поправки в Положение о воинском учете разработали в Минобороны (документ есть в распоряжении «Известий»).
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с чего всё началось

Определенное место жительства: в армию призовут даже без прописки

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известиявчера в 17:02

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СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию

РИА Новости02:00

«Известия» сообщили о планах Минобороны поменять правила воинского учета

РБКвчера в 20:35

Военкоматы смогут призывать в армию вне зависимости от прописки

РЕН ТВвчера в 21:37

Минобороны придумало способ бороться с «уклонистами» от армии

URA.Ruвчера в 21:08

СМИ: Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрацию граждан

RT на русском00:57

«Известия»: военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

ТАССвчера в 19:49

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

Известиявчера в 20:45
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