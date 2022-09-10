Lenta.ruВоенкор Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под ХарьковомВоенный корреспондент Евгений Поддубный рассказал в телеграм-канале об итогах второго дня наступления украинских войск под Харьковом.FBM.ruОбстановка для Вооруженных сил (ВС) России в боях под Харьковом тяжелейшая.Lenta.ru«Задачу 7 сентября противник не выполнил», - сообщает Евгений Поддубный в своём ТГ-канале.НИА-КрасноярскПо словам военкора, противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу.Lenta.ruЧитать далееСвернутьDiscover24Discover24RB НовостиTopdaynews.ruРК-НьюсГЛАС.RUShraibikus NewsЦарьградГазета.RuГлавный региональныйИнфоСМИВоенное делоПодробнее о событииВоенкор Поддубный: завтра будет тяжелый деньМосковский Комсомолец7 сентября в 17:56Военкор Поддубный назвал «тяжелой» ситуацию для ВС РФ под ХарьковомВоенное дело7 сентября в 23:15Военкор Поддубный рассказал о «тяжелой» ситуации для армии РФ под ХарьковомОбщественная служба новостей7 сентября в 18:59Военкор Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под ХарьковомLenta.ru04:59«Ситуация тяжелая»: Поддубный об итогах второго дня наступления ВСУ под ХарьковомГлавный региональный7 сентября в 17:03Военкор Евгений Поддубный назвал «тяжелой» ситуацию для ВС РФ под ХарьковомNVL7 сентября в 16:10Военкор Поддубный назвал ситуацию для российской армии под Харьковом «тяжёлой»Царьград7 сентября в 15:30Показать ещёОценить2,1KПоделиться