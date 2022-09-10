Будьте в Плюсе

Военкор Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под Харьковом

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал в телеграм-канале
 об итогах второго дня наступления украинских войск под Харьковом.
FBM.ru
Обстановка для Вооруженных сил (ВС) России в боях под Харьковом тяжелейшая.
Lenta.ru
«Задачу 7 сентября противник не выполнил», - сообщает Евгений Поддубный в своём ТГ-канале.
НИА-Красноярск
По словам военкора, противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Военкор Поддубный: завтра будет тяжелый день
Московский Комсомолец7 сентября в 17:56
Военкор Поддубный назвал «тяжелой» ситуацию для ВС РФ под Харьковом
Военное дело7 сентября в 23:15
Военкор Поддубный рассказал о «тяжелой» ситуации для армии РФ под Харьковом
Общественная служба новостей7 сентября в 18:59
Военкор Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под Харьковом
Lenta.ru04:59
«Ситуация тяжелая»: Поддубный об итогах второго дня наступления ВСУ под Харьковом
Главный региональный7 сентября в 17:03
Военкор Евгений Поддубный назвал «тяжелой» ситуацию для ВС РФ под Харьковом
NVL7 сентября в 16:10
Военкор Поддубный назвал ситуацию для российской армии под Харьковом «тяжёлой»
Царьград7 сентября в 15:30

Интересное

Замминистра информации ДНР Безсонов подтвердил выход российских военных из Изюма

Информацию об отступлении подтвердил в Telegram первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Lenta.ru05:35

Курские власти подтвердили ранение человека при нападении неизвестных на правоохранителей

Власти Курской области подтвердили ранение одного человека при нападении неизвестных на сотрудников правоохранительных органов.
ТАССвчера в 16:31

В ДНР заявили о ликвидации двух диверсионных групп, планировавших теракты

Две диверсионно-разведовательные группы (ДРГ), переброшенные Украиной для совершения терактов на критически важных объектах, ликвидированы в ДНР.
ТАСС07:21

Лавров заявил, что США и ООН должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее

У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею.
Lenta.ru07:45

Путин: погибшие в ходе СВО военнослужащие отдали жизнь за Россию

Военнослужащие, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, отдали жизнь за Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в "Зарядье".
ТАСС07:19

Телекоммуникационный спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите

Запущенный в 1999 году телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите.
RT на русском06:21

Администрация Купянска Харьковской области остается в городе, несмотря на обстрелы

В пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности.
РИА Новости02:51

Spiked: энергетический кризис в Германии может оказаться разрушительным для еврозоны

Авторы статьи указали, что спад экономики Германии говорит о слабости всей еврозоны, где кризис суверенного долга лишь только нарастает.
Газета.Ru04:52

Вышел официальный тизер-трейлер ремейка «Русалочки»

Disney выпустила дебютный тизер-трейлер фильма «Русалочка». Главную роль исполнила актриса и певица Холлли Бэйли.
Канобу06:20

Совет престолонаследия объявил Карла III новым королем Великобритании

Карла III официально провозгласили королем Великобритании на совете престолонаследия.
РИА Новости05:11