Армия и оружие

Экономика сегодняЭкономика сегодняВоенная авиация в День Победы пролетит над 12 городами России

Военная авиация 9 мая пролетит над 12 городами Российской Федерации в честь Дня Победы, заявил Западный военный округ (ЗВО).
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Александр Журавлев
Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
— Александр Журавлев, российский военачальникГазета.Ru 09:14

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В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами

Газета.Ru09:14

В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами

Интерфакс07:05

Авиация ЗВО пролетит над 12 городами в честь Дня Победы

Известия07:24

В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами

Российская газета07:23

Авиация ЗВО пролетит парадным строем над 12 городами в честь Дня Победы

ТАСС07:41

Парад Победы в Петербурге состоится 9 мая. Он будет воздушным и морским

Фонтанка.Ру06:59

Боевая авиация Западного военного округа пролетит в День Победы в 12 городах

ЦДИ ПО06:53
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Путин пообещал авиационный парад в День Победы

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Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
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Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
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Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
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Политика

День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля – Путин

Москва 24 10:45
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Газета.Ru 09:58
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Путин поручил разработать новый план поддержки экономики

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Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
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Общество

У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
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Политика

Путин выразил соболезнования близким погибших от коронавируса

Президент России Владимир путин выразил соболезнования семьям, друзьям, знакомым умерших от коронавируса.
ТВ Центр 12:22
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Политика

Путин: выпуск медицинских масок в России вырос в 10 раз

Президент России Владимир Путин заявил, что производство медицинских масок в России увеличилось в 10 раз с начала пандемии коронавируса, а производство аппаратов ИВЛ будет увеличено до 2,5 тыс. штук в месяц уже к маю.
Газета.Ru 11:11
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Политика

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:34
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Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
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Политика

Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
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Игры

Bohemia Interactive закрыла одну из студий-разработчиков DayZ

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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
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Общество

Путин попросил не ходить в гости на майские праздники

Президент попросил избежать лишних поездок на майские праздники.
Российская газета 12:19
Здоровье

У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса

Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
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Общество

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии.
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Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

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Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
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Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

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В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
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Общество

В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей

Севастополь, 28 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Севастополе заразилось коронавирусной инфекцией ещё 36 человек, которые работают на одном из строительных объектов.
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Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
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