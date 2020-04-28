Армия и оружие
Экономика сегодняВоенная авиация в День Победы пролетит над 12 городами России
Военная авиация 9 мая пролетит над 12 городами Российской Федерации в честь Дня Победы, заявил Западный военный округ (ЗВО).
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Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
— Александр Журавлев, российский военачальникГазета.Ru 09:14
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Политика
Путин пообещал авиационный парад в День Победы
Lenta.ru 12:07
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Игры
Ремейк Destroy All Humans! выйдет в конце июля
THQ Nordic объявила, что ремейк Destroy All Humans! поступит в продажу 28 июля.
Игромания.ру 10:02
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС 08:06
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Политика
Путин поручил разработать новый план поддержки экономики
Президент предложил членам кабинета министров совместно с регионами начать подготовку «масштабного, общенационального плана действий» по восстановлению экономической активности, занятости и доходов населения.
Профиль 11:16
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Политика
Путин выразил соболезнования близким погибших от коронавируса
Президент России Владимир путин выразил соболезнования семьям, друзьям, знакомым умерших от коронавируса.
ТВ Центр 12:22
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Путин: выпуск медицинских масок в России вырос в 10 раз
Президент России Владимир Путин заявил, что производство медицинских масок в России увеличилось в 10 раз с начала пандемии коронавируса, а производство аппаратов ИВЛ будет увеличено до 2,5 тыс. штук в месяц уже к маю.
Газета.Ru 11:11
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:34
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Политика
Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Игры
Bohemia Interactive закрыла одну из студий-разработчиков DayZ
CyberSport.ru вчера в 23:18
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Общество
Путин попросил не ходить в гости на майские праздники
Президент попросил избежать лишних поездок на майские праздники.
Российская газета 12:19
Здоровье
У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса
Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
Общество
В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии
В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии.
Piter.tv 08:20
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
Центробанк выпустил указание, касающееся правил наличных расчётов в рублях и иностранной валюте.
Pressa40 25 апреля в 04:59
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Общество
В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей
Севастополь, 28 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Севастополе заразилось коронавирусной инфекцией ещё 36 человек, которые работают на одном из строительных объектов.
REGNUM 12:14
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА 10:46