Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Военная авиация 9 мая пролетит над 12 городами Российской Федерации в честь Дня Победы, заявил Западный военный округ (ЗВО).

Военная авиация в День Победы пролетит над 12 городами России

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 89

Игры Ремейк Destroy All Humans! выйдет в конце июля THQ Nordic объявила, что ремейк Destroy All Humans! поступит в продажу 28 июля.

Политика Путин выступит с большим обращением Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 3,6K

Политика Путин поручил разработать новый план поддержки экономики Президент предложил членам кабинета министров совместно с регионами начать подготовку «масштабного, общенационального плана действий» по восстановлению экономической активности, занятости и доходов населения. 94

Общество Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона. 236

Политика Путин выразил соболезнования близким погибших от коронавируса Президент России Владимир путин выразил соболезнования семьям, друзьям, знакомым умерших от коронавируса.

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 404

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 64

Политика Путин: выпуск медицинских масок в России вырос в 10 раз Президент России Владимир Путин заявил, что производство медицинских масок в России увеличилось в 10 раз с начала пандемии коронавируса, а производство аппаратов ИВЛ будет увеличено до 2,5 тыс. штук в месяц уже к маю. 2

Политика Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции. 37

Политика Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 11

Здоровье У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом. 40

Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете. 27

Общество В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей Севастополь, 28 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Севастополе заразилось коронавирусной инфекцией ещё 36 человек, которые работают на одном из строительных объектов. 17