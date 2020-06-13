Армия и оружие
ИзвестияБаза с американскими военными в Ираке подверглась обстрелу
Реактивный снаряд упал на авиабазе Таджи в Ираке, на которой располагаются силы коалиции во главе с США. Об этом 13 июня сообщил телеканал Al Arabiya. «Ракета упала на базе Таджи в Ираке, на которой находятся военные США», — говорится в сообщении.
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Политика
Трамп заявил о победе армии США над фашизмом и коммунизмом
Ранее Белый дом на своих страницах в соцсетях опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что победу над фашизмом одержали США и Британия.
URA.Ru 17:01
Общество
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Общество
Техника для парада Победы разместится на северо‑западе Москвы
«В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», — сказал представитель пресс-службы Минобороны РФ.
РИАМО 13:42
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Киберспорт
Смотрим прямую трансляцию The future of gaming
The GEEK 11 июня в 15:43
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС 16:46
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета вчера в 09:33
Происшествия
Секретная служба признала, что использовала перечный газ у Лафайет-сквер до прихода Трампа
Секретная служба США, в задачи которой входит охрана первых лиц государства, признала в субботу, что 1 июня применила перечный газ в отношении протестующих возле площади Лафайет-сквер, куда в тот день собирался направиться президент страны Дональд Трамп.
ТАСС 17:40
Экономика
В России отменен «банковский роуминг»
С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
Российская газета 17:00
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Футбол
Фанат выбежал на поле во время матча Примеры, проходящего без зрителей
Болельщик выбежал на поле во время матча чемпионата Испании по футболу между "Мальоркой" и "Барселоной", который проходит без зрителей, сообщает Sport.es в Twitter.
РИА Новости 17:39
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
Футбол
Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут ПСЖ
Директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо в общении с газетой Le Journal du Dimanche подтвердил, что форвард Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут клуб по окончании сезона как свободные агенты.
Soccer.ru 13:35
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
Политика
«Газпром» назвал смену руководства «Белгазпромбанка» незаконной
Действия Нацбанка Белоруссии по смене руководства "Белгазпромбанка" нарушают закон.
Политика Сегодня вчера в 19:09
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
Общество
В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию
В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.
Медиазона 06:08
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
Игры
Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam
Evo-rus.com 14:36
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Первая встреча, проходившая в Милане еще до пандемии коронавируса, завершилась победой "Наполи" 1:0. Поэтому неаполитанцев в ответной встрече устраивала и ничья.
Вести.Ru 17:25
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Авто
Компания Porsche представила новый Cayenne GTS
Компания Porsche представила новые Cayenne и Cayenne Coupe в спортивной версии GTS.
Автоновости дня вчера в 09:40
Политика
Путин назвал выгоду для мира от сильной России
Если бы Россия не восстановилась и не заняла своего нынешнего положения, мир был бы хуже и опаснее, заявил президент РФ Владимир Путин.
Известия 16:40
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12