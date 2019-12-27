Армия и оружие
ИзвестияБаза американских военных в Ираке подверглась ракетной атаке
Один человек погиб, несколько пострадали в ходе ракетной атаки на военную базу США вблизи иракского города Киркук. Об этом 27 декабря сообщило агентство Reuters. Отмечается, что по военному объекту были выпущены две ракеты, вблизи базы обнаружена пусковая установка.
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Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Хоккей
Хоккейный СКА обменял защитника Рундблада в «Сочи»
Защитник питерского СКА Давид Рундблад продолжит карьеру в хоккейном клубе «Сочи», 27 декабря сообщает пресс-служба КХЛ.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Футбол
Педро: «Если „Барселона“ позовет меня, я брошу все»
Нападающий «Челси» Педро признался, что хотел бы вернуться в «Барселону».
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Политика
В МИД РФ пообещали ответить США на санкции против «Северного потока-2»
ГЛАС уже сообщал о том, что договоренности России и Украины по газу могут смягчить санкции США.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Музыка
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
Происшествия
Количество жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Происшествия
При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Шоу-бизнес
Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой
Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Авто
В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet
Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
Транспорт
Центр Москвы перекрыли для движения транспорта до 6 января
В Москве перекрыли Тверскую, Моховую и несколько других улиц для движения транспорта.
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Экономика
США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось
Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Происшествия
В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство
Футбол
Поярков: у «Мордовии» порой не было денег, чтобы поехать на выезд
Защитник саранской «Мордовии» Денис Поярков в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, что у команды сохраняется сложное финансовое положение, а также признался, что хотел бы когда-нибудь оказаться в одном клубе вместе со своим братом Николаем.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 26 декабря понизился на 0.04% (-0.0004) до $1.1087 с $1.1091 предыдущего закрытия.