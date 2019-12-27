Один человек погиб, несколько пострадали в ходе ракетной атаки на военную базу США вблизи иракского города Киркук. Об этом 27 декабря сообщило агентство Reuters. Отмечается, что по военному объекту были выпущены две ракеты, вблизи базы обнаружена пусковая установка.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Хоккей Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Музыка Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос» Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».

Общество Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.

Шоу-бизнес Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.

Экономика США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.

Происшествия Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

Экономика Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).