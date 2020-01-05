Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation. Отмечается, что нападение совершили боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"*.
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Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.
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Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
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