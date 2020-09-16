Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск
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Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск
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«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.В источнике
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