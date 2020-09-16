Военная делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Минск
Смотрите также
Правоохранители раскрыли содержание предсмертной записки Тесака
Гатчина получит статус столицы Ленинградской области до конца года
Правительство одобрило проект бюджета России на 2021-2023 годы
NASA объявило о начале нового цикла солнечной активности
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Барбадос с 2021 года откажется от власти британской короны
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые вместе вышли в свет
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова
Компания АвтоВАЗ удешевила производство Lada Vesta за счет ступиц
Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Компания Kia объявила цены на обновлённый Kia Rio для России
Володин предложил Терешковой и Чилингарову работать удаленно
«Спартак» покажет матч Кубка России против «Родины» в соцсетях
СК начал проверку после обнаружения младенца на лавочке в Подмосковье
Убивший дочерей сожительницы россиянин изнасиловал их перед смертью
Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию
Врач назвала пять симптомов редкой болезни у детей
Россия и Белоруссия проведут тактические учения с 14 по 25 сентября
Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Белоруссии
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии
На Украине перечислили «истинные причины» потери Крыма
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Художник предложил построить в США мавзолей и увезти туда тело Ленина
13:44, Минск, Tochka Zрения, Сегодня в Минск прибыла военная делегация РФ во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Российские военные и министр проводят переговоры со своими белорусскими коллегами.В источнике
Подробнее о событии