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Tochka Zрения
Tochka Zрения

Военная делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Минск

13:44, Минск, Tochka Zрения, Сегодня в Минск прибыла военная делегация РФ во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Российские военные и министр проводят переговоры со своими белорусскими коллегами.В источнике
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РИА Новости

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

РИА Новости04:08
Интерфакс

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Интерфакс04:55
Ведомости

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Ведомости04:25
РБК

Шойгу прибыл в Минск на фоне протестов в Белоруссии

РБК04:08
Газета.Ru

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Газета.Ru07:31
RT на русском

Шойгу прибыл с визитом в Минск

RT на русском04:06
ТАСС

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

ТАСС04:05
КП - Беларусь

В Минск прилетел министр обороны России Сергей Шойгу

КП - Беларусь07:39

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
РИА Новости10:06
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»

Посольство РФ в Эстонии считает необоснованным комментарий президента республики Керсти Кальюлайд о том, что время России в мировой политике якобы начинает подходить к концу.
ТАСС10:01