Военная делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Минск
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13:44, Минск, Tochka Zрения, Сегодня в Минск прибыла военная делегация РФ во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Российские военные и министр проводят переговоры со своими белорусскими коллегами.В источнике
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