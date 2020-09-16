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Tochka Zрения
Tochka Zрения

Военная делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Минск

13:44, Минск, Tochka Zрения, Сегодня в Минск прибыла военная делегация РФ во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Российские военные и министр проводят переговоры со своими белорусскими коллегами.В источнике
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РБК

Шойгу прибыл в Минск на фоне протестов в Белоруссии

РБК04:08
Интерфакс

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Интерфакс04:55
Ведомости

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Ведомости04:25
Газета.Ru

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Газета.Ru07:31
РИА Новости

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

РИА Новости04:08
RT на русском

Шойгу прибыл с визитом в Минск

RT на русском04:06
ТАСС

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

ТАСС04:05
КП - Беларусь

В Минск прилетел министр обороны России Сергей Шойгу

КП - Беларусь07:39

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
RT на русском05:58
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Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газета08:49
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
7

Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Врач назвала пять симптомов редкой болезни у детей

Заведующая отделом научных проблем нефро-урологии и метаболических нарушений РАН, врач-нефролог Теа Маргиева перечислила пять симптомов, свидетельствующих о возможном наличии редкого заболевания у детей.
Общественная служба новостей09:00

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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