Военная делегация РФ во главе с Шойгу прилетела в Минск
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В Минск для обсуждения вопросов сотрудничества прибыла группа российских военных, которую возглавил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.В источнике
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