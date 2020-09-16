Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Южный Федеральный
Южный Федеральный

Военная делегация РФ во главе с Шойгу прилетела в Минск

В Минск для обсуждения вопросов сотрудничества прибыла группа российских военных, которую возглавил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Министры обороны России и Белоруссии обсудили второй этап учений «Славянское братство»

ТАСС09:29
RT на русском

Шойгу прибыл с визитом в Минск

RT на русском04:06
Интерфакс

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Интерфакс04:55
Ведомости

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Ведомости04:25
РИА Новости

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

РИА Новости04:08
РБК

Шойгу прибыл в Минск на фоне протестов в Белоруссии

РБК04:08
Газета.Ru

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Газета.Ru07:31
КП - Беларусь

В Минск прилетел министр обороны России Сергей Шойгу

КП - Беларусь07:39

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
890

Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

Осуждённый за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра, рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
РИА Новости11:46
15

Глава Еврокомиссии назвала отравление Навального типичным для России

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что отравление российского оппозиционного блогера Алексея Навального является типичным проявлением поведения РФ на мировой арене.
Общественная служба новостей08:41
408

Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева

Суд Парижа признал экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева виновным по делу о сокрытии положительных результатов допинг-проб российских спортсменов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:27

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
183