Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВоенная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии

Военная полиция РФ расположилась на покинутой американской базе "Сиррин" на севере Сирии вблизи сирийского населенного пункта Метрас. Военнослужащие сопровождают колонны гуманитарной помощи.
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с чего всё началось

Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии

Военная полиция РФ расширяет зону патрулирования на севере Сирии, одна из контрольных точек - оставленная американская база "Сиррин", сообщил журналистам офицер российской военной полиции Сафар Сафаров. Военнослужащие сопровождают колонны гуманитарной помощи.
РИА Новостивчера в 21:04

Подробнее о событии

Военная полиция РФ провела патрулирование по новым маршрутам в Сирии

РЕН ТВ02:54

Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии

РИА Новостивчера в 21:04

Военная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии

Российская газетавчера в 21:50

Российская военная полиция заняла бывшую базу США в Сирии

Газета.Ruвчера в 21:27

Военная полиция России расширяет зону патрулирования на севере Сирии

ТАССвчера в 21:16

Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии

Известиявчера в 21:12

Военная полиция России расширила зону патрулирования в Сирии базой США

РБКвчера в 22:05
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Финансы

Спрос российских банков на евро достиг годового максимума

В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ 02:29
Общество

На что фонд Павла Ходорковского тратит деньги американских налогоплательщиков

Из налоговых документов института, с которыми ознакомился RT, следует, что основная часть средств, полученных в том числе и от американских налогоплательщиков, тратится на зарплаты учредителям и политическим консультантам, а также на перелёты и представительские расходы.
RT на русском 02:28
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Интерфакс 02:52
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Пятый канал вчера в 23:09
Армия и оружие

В Донбасс прибыли американские военные инструкторы

Expert.ru 19 ноября в 06:40
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Политика

Украинцы пожаловались на пропажу трусов с возвращенных кораблей

Эйдер указал, что его не удивляет пропажа плиты, поскольку она дорогая, однако недоумевает по поводу пропажи своих личных вещей: из 20 пар его нижнего белья, которые были на корабле, осталась всего одна.
Lenta.ru 03:44
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Политика

Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»

Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 03:41
Политика

Зеленский отказался от помощи Белоруссии в контроле границы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложенной главой Белоруссии Александром Лукашенко помощи в контроле границы Донбасса с Россией.
ФАН вчера в 20:43
Политика

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Происшествия

Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»

В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
Российская газета 02:23
Политика

В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Известия 03:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews вчера в 03:53
Кино

Фильм «Джокер» может получить продолжение

Neva.Today вчера в 11:10
Экономика

«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Политика

Зеленский осмотрел украинские корабли в Очакове

Экономика сегодня вчера в 17:46
Общество

Фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии

Фильм «Т-34» Алексея Сидорова побил кассовый рекорд проката российских кинолент в Японии. Боевик собрал около 600 тысяч долларов.
Культуромания 01:19
Общество

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Интерфакс вчера в 23:17
Общество

По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

Российская газета 02:36
Шоу-бизнес

Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа

Развод певицы Лолиты Милявской с мужем спортивным тренером Дмитрием Ивановым перерос в скандал огромного масштаба.
Bimru.ru вчера в 07:36
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru вчера в 15:07
Транспорт

Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово

Вечерняя Москва 02:50
Технологии

Поезда и самолеты в России обеспечат высокоскоростным интернетом

Общественное телевидение России вчера в 22:02
Армия и оружие

В ДНР заявили о нарушении перемирия в районе Петровского

В Народной милиции ДНР сообщили, что украинская армия уже два дня нарушает перемирие в районе Петровского, где ранее была проведена демилитаризация под наблюдением ОБСЕ.
Московский Комсомолец 02:42
Авто

Представили новый кабриолет Lexus LC500

Японская компания Lexus представила открытую версию премиального купе Lexus LC 500.
Автоновости дня вчера в 02:10
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