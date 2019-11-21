с чего всё началось

Финансы Спрос российских банков на евро достиг годового максимума В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).

Общество На что фонд Павла Ходорковского тратит деньги американских налогоплательщиков Из налоговых документов института, с которыми ознакомился RT, следует, что основная часть средств, полученных в том числе и от американских налогоплательщиков, тратится на зарплаты учредителям и политическим консультантам, а также на перелёты и представительские расходы.

Космос Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

Политика Украинцы пожаловались на пропажу трусов с возвращенных кораблей Эйдер указал, что его не удивляет пропажа плиты, поскольку она дорогая, однако недоумевает по поводу пропажи своих личных вещей: из 20 пар его нижнего белья, которые были на корабле, осталась всего одна.

Технологии Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.

Политика Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана» Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.

Политика В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.

Политика В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Общество Фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии Фильм «Т-34» Алексея Сидорова побил кассовый рекорд проката российских кинолент в Японии. Боевик собрал около 600 тысяч долларов.