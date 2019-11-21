Армия и оружие
Российская газетаВоенная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии
Военная полиция РФ расположилась на покинутой американской базе "Сиррин" на севере Сирии вблизи сирийского населенного пункта Метрас. Военнослужащие сопровождают колонны гуманитарной помощи.
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с чего всё началось
Военная полиция РФ расширяет зону патрулирования на севере Сирии, одна из контрольных точек - оставленная американская база "Сиррин", сообщил журналистам офицер российской военной полиции Сафар Сафаров. Военнослужащие сопровождают колонны гуманитарной помощи.РИА Новостивчера в 21:04
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«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
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