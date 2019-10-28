Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, говорится в тезисах выступления начальника Центра примирения враждующих сторон генерал-майора Сергея Романенко.

с чего всё началось

Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, как того требует новое российско-турецкое соглашение.

Происшествия В пермский офис «Мемориала» пришли с обысками В офис пермского отделения "Мемориал" и домой к руководителю отделения Роберту Латыпову пришли с обысками, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Гаджеты Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.

Армия и оружие Балтфлот получил новейшие зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2" поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, сообщила пресс-служба Балтфлота.

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Происшествия Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Гаджеты Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.

Армия и оружие В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.

Политика Опубликована характеристика КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.

Политика В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.

Общество Утвержден рост тарифов ЖКХ в России В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Политика Помпео назвал Компартию Китая угрозой США Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.

Происшествия Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.

Армия и оружие Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Футбол Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.

Происшествия В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.