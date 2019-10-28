Армия и оружие
Sputnik ЭстонияРоссийские военные начали отвод курдов от сирийско-турецкой границы
Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, как того требует новое российско-турецкое соглашение.
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Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, говорится в тезисах выступления начальника Центра примирения враждующих сторон генерал-майора Сергея Романенко.РИА Новости28 октября в 01:37
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