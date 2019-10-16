Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссийская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже

Российская военная полиция впервые провела патрулирование в сирийском городе Манбидж, который располагается в восточной части провинции Алеппо, сообщает ТАСС со ссылкой на офицера военной полиции ВС России Сафара Сафарова.
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Российские «Тигры» в Манбидже: патрулирование предотвратит гибель мирных жителей

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