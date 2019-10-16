Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВоенная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

Объезд улиц осуществили на бронеавтомобиле "Тигр". По словам представителей военной полиции, патрулирование улиц города и окрестностей продлилось более трех часов. При появлении нашего флага боевые действия между турками и курдами сразу прекращались, передает "Россия 24".
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Военная полиция России впервые провела патрулирование в сирийском Манбидже

Коммерсантъ04:36

Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

Вести.Ru02:10

Военная полиция России впервые патрулировала город Манбидж в Сирии

Известия00:52

Военная полиция России впервые провела патрулирование в Манбидже

RT на русском01:38

Российская военная полиция провела первое патрулирование в Манбидже

Взгляд.ру01:15

Российская военная полиция впервые вышла на патруль в Манбидже

Телеканал 360°01:39

Военная полиция РФ впервые провела патрулирование в Манбидже

ТАСС00:27
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
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ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»

Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Piter.tv вчера в 06:28
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Лавров назвал тему переговоров во время визита Эрдогана в Россию

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит Эрдогана в Россию может состояться до конца октября.
Вечерняя Москва 05:08
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.
РБК 02:05
Происшествия

Жителя Архангельска привязали к столбу и совершили над ним самосуд

Газета.Ru 03:36
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Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11

В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Astera вчера в 13:08
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Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал вчера в 05:47
Футбол

Бесчастных стал главным тренером «Факела»

«Факел» после 17 туров в ФНЛ занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице. Новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных.
Спорт-Экспресс 04:46
Общество

Комитет Госдумы одобрил продление заморозки накопительной пенсии

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал продление заморозки накопительной части пенсии на 2022 год, заявил RNS председатель комитета Ярослав Нилов.
Rambler News Service 05:00
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

Российская газета вчера в 15:05
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК вчера в 07:43
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 14 октября в 21:46
Космос

Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14 октября в 20:52
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске

По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Политика

Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

Вести.Ru вчера в 12:55
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Политика

Белый дом отстранил чиновников Госдепа от ведения политики по Украине

Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил ответственными за проведение политики по Украине трех представителей администрации, отстранив от этих дел чиновников Госдепа, курирующих внешнюю политику по этому направлению.
ФАН 03:39
Происшествия

Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой

RT на русском 03:09
Здоровье

Как распознать приближение инсульта, рассказали медики

Медики предупреждают, что одной причины развития инсульта нет, но есть факторы риска, среди которых – сахарный диабет, курение, лишний вес, наследственность и гипертония.
Волгоградская правда вчера в 22:03
Общество

Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
РБК 03:04
Общество

СК: полковник Захарченко мог вывести из России 250 миллионов долларов

Весьма 02:32
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

RT на русском вчера в 21:59
Происшествия

«Кот-наркокурьер» сбежал до суда

Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
Коммерсантъ 03:00
Армия и оружие

Эрдоган не намерен сворачивать военную операцию на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет прислушиваться к призывам Вашингтона и заключать перемирие с курдскими ополченцами на севере Сирии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
KM.ru 02:16
Футбол

Швеция — Испания 1:1

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:36
Кино

Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен

Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
МИР 24 14 октября в 00:25
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