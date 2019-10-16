Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВоенная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже. Накануне сирийская армия взяла город под контроль. Объезд улиц осуществили на бронеавтомобиле "Тигр".
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Военная полиция РФ патрулировала сирийский Манбидж, освобожденный от курдов-радикалов

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Российская военная полиция впервые вышла на патруль в Манбидже

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Российская военная полиция провела первое патрулирование в Манбидже

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Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

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Военная полиция России впервые патрулировала город Манбидж в Сирии

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Российский флаг заставил курдов и турок остановить кровопролитие - офицер

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Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии

РБКвчера в 17:01
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

REGNUM 14 октября в 15:12
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В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
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Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

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РИА Новости вчера в 08:58
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Лера Кудрявцева обнародовала в Instagram-микроблоге новое фото своей годовалой дочери, порадовав поклонников.
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Lenta.ru вчера в 12:43
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Арестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске

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Газета.Ru вчера в 14:48
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Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

Lenta.ru вчера в 13:33
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Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Metaratings вчера в 13:31
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Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 40 человек

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Газета.Ru 14 октября в 01:18
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Соперница Трампа обвинила США в использовании «Аль-Каиды»

Претендент на пост президента США от демократов конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти страны используют террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в России) в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.
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Задержан Руслан Федотов. Народный депутат признался в причастности к убийству племянника

Как стало известно YakutiaDaily, известный депутат Ил Тумэна и бизнесмен Руслан Федотов дал признательные показания на допросе о своей частичной вине в смерти племянника.
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Похитили и привязали к столбу: архангельская полиция пресекла самосуд

35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 11:26
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание

Lenta.ru 01:51
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14 октября в 01:03
Происшествия

В Каталонии во время беспорядков пострадали десятки полицейских

В общей сложности зафиксировано 68 пострадавших полицейских, в том числе 47 сотрудников Моссос д'Эсквадра (полиция Каталонии) и 21 полицейский испанского силового ведомства.
REGNUM вчера в 08:43
Политика

В США демократы на дебатах высказались за импичмент Трампа

В Соединенных Штатах в ходе предвыборных дебатов лидеры гонки среди демократов выступили за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу, сообщает CNN.
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Сегодня фильм «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Первая часть научно-фантастической киносаги режиссеров Энди и Ларри Вачовски «Матрица» с сегодняшнего дня выходит в повторный прокат.
Югополис 14 октября в 03:15
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Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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Дробыш и Лещенко оценили исполнение гимна РФ саудовским оркестром

ФАН вчера в 07:03
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
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Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
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В России стали чаще насиловать детей

В МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей.
Lenta.ru вчера в 12:07
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Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
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Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду

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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
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