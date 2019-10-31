Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска "Айлишар" на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает корреспондент РИА Новости. В составе патруля три бронеавтомобиля "Тигр" и один БТР. Протяженность пути — 160 километров.

с чего всё началось

Российская военная полиция отправилась по маршруту патрулирования вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает РИА Новости. В состав патруля, который выдвинулся из пункта пропуска Айлишар, вошли три бронеавтомобиля «Тигр» и один БТР.

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