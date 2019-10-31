Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВоенная полиция РФ вышла на маршрут патрулирования в Сирии

Российская военная полиция отправилась по маршруту патрулирования вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает РИА Новости. В состав патруля, который выдвинулся из пункта пропуска Айлишар, вошли три бронеавтомобиля «Тигр» и один БТР.
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с чего всё началось

Российская военная полиция выдвинулась по маршруту патрулирования в Сирии

Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска "Айлишар" на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает корреспондент РИА Новости. В составе патруля три бронеавтомобиля "Тигр" и один БТР. Протяженность пути — 160 километров.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:58, Ашберн
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Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

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