Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВоенная полиция России движется к городу Кобани

Колонна российской военной полиции пересекла Евфрат и движется к пограничному с Турцией сирийскому городу Кобани.
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Российская военная полиция пересекла Евфрат и движется к Кобани

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