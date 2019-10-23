Армия и оружие
RT на русскомВоенная полиция России движется к городу Кобани
Колонна российской военной полиции пересекла Евфрат и движется к пограничному с Турцией сирийскому городу Кобани.
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Полиция РФ вошла в районы Сирии, которые раньше контролировали курды-террористы
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Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
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РИА Новости 11:06
Политика
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд.
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Газета.Ru вчера в 23:16
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
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РИА Новости 21 октября в 10:59
Происшествия
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани (Таро) экстрадировали из России в Испанию.
Lenta.ru 11:02
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Киберспорт
У Fallout 76 появилась премиальная подписка за 8599 рублей в год
Bethesda анонсировала и запустила премиальную подписку для Fallout 76, стоимость которой на удивление высокая — сейчас её можно купить пока только в PS Store для PS4: месяц обойдётся в 1069 рублей 12 месяцев — 8599 рублей.
Игромания.ру 10:24
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
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ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
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Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru вчера в 13:06
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Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Армия и оружие
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа
США должны прекратить оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа в Сирии, заявил 23 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
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Huawei назвал цену на складной смартфон Mate X
Уфимские Заметки 11:11
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Тедеско получил первый штраф от КДК после прихода в «Спартак»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях к главным тренерам казанского "Рубина" и московского "Спартака" по итогам матча 13-го тура чемпионата России (0:0).
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Общество
США объяснили задержание экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа»
Бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США из-за нарушения правил пребывания в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя американской иммиграционной и таможенной службы.
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Кино
Глава Disney упрекнул Скорсезе за критику Marvel
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Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
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Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
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Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru вчера в 10:40
Шоу-бизнес
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Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» официально перенесён на 18 декабря
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) официально перенесла матч 10-го тура Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом» на 18 декабря.
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Удмуртия рискует провалить план по амбулаторной онкопомощи
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