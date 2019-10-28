Армия и оружие
ANNA-NewsВоенная полиция России начала отвод курдов от границы с Турцией
Напомним, что 9 октября, после получения от США гарантий нейтралитета, Турция начала военную операцию против курдов, получившую название «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Турецкой армии удалось нейтрализовать противника на границе и создать угрозу существования курдских анклавов.
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с чего всё началось
Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, говорится в тезисах выступления начальника Центра примирения враждующих сторон генерал-майора Сергея Романенко.РИА Новости28 октября в 01:37
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Российская военная полиция начала отвод курдов от сирийско-турецкой границы
РИА Новости28 октября в 01:37
Военная полиция России следит за отводом курдских отрядов самообороны от границ Сирии
Народные новости28 октября в 07:21
Отвод курдских боевиков от сирийско-турецкой границы контролирует военная полиция РФ
ФАН28 октября в 05:40
Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование у границы с Турцией по трём маршрутам
Московский Комсомолец Турция28 октября в 03:08
В Сирии продолжается отвод курдских отрядов самообороны от турецко-сирийской границы
Первый канал29 октября в 00:29
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В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
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Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
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Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
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Газета.Ru 05:47
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Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
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Игры
Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении
Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.
Игромания.ру 06:00
Политика
«Роскосмос» не соответствует запросам россиян, заявил Рогозин
Мнение российского народа о потенциале страны в космосе превышает возможности госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.
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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
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Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
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Экономика
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На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 06:13
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СКР возбудил дело о геноциде воспитанников Ейского детдома в 1942 году
СКР, изучив рассекреченные Федеральной службы безопасности в начале месяца архивные документы об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детдома, возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ ( Геноцид ).
Znak.com вчера в 06:58
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Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
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Режиссёр Тимур Бекмамбетов раскритиковал Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian.
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Судмедэксперт на допросе признал, что «пьяный» мальчик был трезвым
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В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.
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РИА Новости вчера в 19:44
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
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