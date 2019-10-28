Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, говорится в тезисах выступления начальника Центра примирения враждующих сторон генерал-майора Сергея Романенко.

с чего всё началось

Напомним, что 9 октября, после получения от США гарантий нейтралитета, Турция начала военную операцию против курдов, получившую название «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Турецкой армии удалось нейтрализовать противника на границе и создать угрозу существования курдских анклавов.

Военная полиция России начала отвод курдов от границы с Турцией

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