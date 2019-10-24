Армия и оружие
RT на русскомВоенная полиция России провела патрулирование по новому маршруту в САР
«24 октября сего года колонна российской военной полиции осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы», — говорится в сообщении. Протяжённость пройденного колонной маршрута от сирийского Камышлы на севере до Абуды составила более 60 км.
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