Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВоенная полиция России провела первое патрулирование на севере Сирии

Российские военные полицейские впервые провели патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирийской Арабской Республики (САР) у границы с Турцией. Об этом сообщили в среду, 23 октября, в Минобороны России.
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