Армия и оружие
ИзвестияВоенная полиция России провела первое патрулирование на севере Сирии
Российские военные полицейские впервые провели патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирийской Арабской Республики (САР) у границы с Турцией. Об этом сообщили в среду, 23 октября, в Минобороны России.
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Экономика
ЦБ на год откажется от законодательных инициатив на финансовом рынке
Центробанк заморозит принятие новых инициатив на финансовом рынке на 2020 г. Регулятор хочет завершить реализацию уже имеющихся предложений и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), передает «Интерфакс».
Футбол
«Манчестер Сити» хочет построить стадион для боев и матчей НБА
Новую арену планируется построить возле "Этихада". Строительство займет около трех лет. Вместимость стадиона составит 21 тысячу мест.
Авто
Ducati расширила модельный ряд e-bike тремя новинками: MiG-RR, MiG-S и Scrambler
Модельный ряд Ducati e-bike 2020: MIG-RR Limited, MIG-RR, MIG-S и Scrambler Теперь же в этой серии будет сразу четыре велика в разных комплектациях и разного уровня крутости и эксклюзивности.
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
Здоровье
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии в вечернее время
Лекарства от повышенного кровяного давления (гипертония) следует принимать в вечернее время или перед сном.
Политика
Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
Политика
Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение
Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Политика
Дубинский и Арахамия пройдут проверку на полиграфе дважды
Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что согласился пройти проверку на полиграфе за компанию с коллегой Александром Дубинским.
Общество
В Москве обнаружен двойник Зеленского
В Москве живет мужчина, внешне похожий на президента Украины Владимира Зеленского, сюжет о нем вышел в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.
Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Футбол
РБ Лейпциг — Зенит 2:1 (2-й тайм)
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
Алексей Миранчук открыл счет в матче "Локомотива" с "Ювентусом". Полузащитник отличился на 30-й минуте матча.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Происшествия
Правозащитник Маяков не признал вину в мошенничестве
Директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков не признает вину в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Аксененко.
Общество
Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов
Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен (1,24 тысячи долларов).
Общество
Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи
Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Гаджеты
Карты NVIDIA RTX 2070 снова выходят на рынок, но уже дешевле
Компания NVIDIA возобновит производство RTX 2070, которая является одним из наиболее популярных решений на рынке.
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
Общество
МВД потребовало заблокировать статью Baza об исследованиях кетамина
МВД попросило Роскомнадзор заблокировать статью «Репортаж из кетаминового транса», передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.