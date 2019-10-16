Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВоенная полиция России впервые провела патрулирование в Манбидже

Военные полицейские России на бронеавтомобилях «Тигр» впервые провели патрулирование в сирийском городе Манбидж. Об этом рассказал офицер военной полиции ВС России Сафар Сафаров.
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Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

Вести.Ru02:10

Российский флаг заставил курдов и турок остановить кровопролитие - офицер

Царьград00:39

Военная полиция России впервые провела патрулирование в Манбидже

RT на русском01:38

Российская военная полиция провела первое патрулирование в Манбидже

Взгляд.ру01:15

Военная полиция России впервые патрулировала город Манбидж в Сирии

Известия00:52

Российская военная полиция впервые вышла на патруль в Манбидже

Телеканал 360°01:39

Военная полиция РФ впервые провела патрулирование в Манбидже

ТАСС00:27
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
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Эрдоган приедет в Россию в октябре

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца.
Lenta.ru 03:06
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Кучеров и Василевский помогли «Тампе» победить «Монреаль» в матче НХЛ

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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Lenta.ru вчера в 13:33
Политика

Спецслужбы предотвратили 39 терактов в России

"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
РИА Новости 03:29
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Известия вчера в 22:40
Политика

Зеленский сменил начальника госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника государственной охраны Украины.
Rambler News Service 03:14
Общество

Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
РБК 03:04
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Под Челябинском в ДТП погиб владелец крупного кондитерского холдинга

РБК 03:22
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Критики остались недовольны «Малефисентой»

Газета.Ru 03:31
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Николай Бондаренко: «Николай Бушуев обещал набить мне морду»

Николай Бушуев о Николае Бондаренко: "Ничего не сделаю, просто набью морду"
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Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
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В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
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«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Авто

В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров.
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Общество

Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
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Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей - всего США покинули около 200 человек.
Газета.Ru 02:55
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Российский «Охотник» впервые ударит

Lenta.ru 03:41
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Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11

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Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая

Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
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В Чечне отреагировали на сообщения о «зачистке» окружения Кадырова

Чеченские власти считают «фейком» сообщения о задержаниях представителей властных структур республики, которые якобы входят в ближайшее окружение Рамзана Кадырова.
URA.Ru 14 октября в 13:16
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На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
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На Украине девушка избила новорожденного сына и ушла на свидание

Известия вчера в 22:35
Финансы

Рубль слегка снизился к доллару и евро вслед за подешевевшей нефтью

Доллар США и евро слегка подрастают на Московской бирже в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за развернувшейся вниз нефтью.
Интерфакс 14 октября в 03:26
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