Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВоенная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией

Взвод военной полиции России направился к месту начала совместного с Турцией патрулирования на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.
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Российские военные прибыли на место совместного патрулирования в Сирии

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Военная полиция России прибыла к месту сбора для совместного патрулирования с Турцией в Идлибе

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Россия и Турция открыли совместный координационный центр в Сирии

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Военная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией

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Российские военные прибыли к месту начала патрулирования с Турцией трассы М4 в Идлибе

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Военные РФ прибыли на место совместного с Турцией патрулирования в Идлибе

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Раскрыт маршрут российско-турецкого патрулирования трассы М4 в Идлибе

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Выписан из больницы и пациент из Ирана, прилетевший в Москву.
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В Минздраве рассказали о состоянии пациента с коронавирусом на Кубани

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Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
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В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

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Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
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Закон о поправке в Конституцию поступил в Конституционный суд РФ

Закон о поправке к Конституции РФ поступил на рассмотрение в Конституционный суд (КС) РФ, сообщает его пресс-служба.
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Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
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За неделю разведку у границ РФ вели 28 иностранных самолетов

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РИА Новости вчера в 12:08
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Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

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