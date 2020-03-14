Армия и оружие
RT на русскомВоенная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией
Взвод военной полиции России направился к месту начала совместного с Турцией патрулирования на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.
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Футбол
На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой
Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.
Происшествия
Четыре ребенка стали жертвами пожара в доме под Иркутском
"В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырёх детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет", - говорится в сообщении.
Хоккей
Финский «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ
Как сообщил портал "Чемпионат", из-за ситуации с распространением коронавируса финская команда "Йокерит" приняла решение сняться с розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом
Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Энергетика
Костин заявил о выгодной для России ожидаемой стоимости нефти
Американская сланцевая нефть стоит в районе 40 долларов, а бюджет Эр-Рияда изначально рассчитан на стоимость топлива выше 65 долларов.
Спорт
Большунов: Просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет
Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет.
Здоровье
Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке
Выписан из больницы и пациент из Ирана, прилетевший в Москву.
Здоровье
В Минздраве рассказали о состоянии пациента с коронавирусом на Кубани
Минздрав Краснодарского края официально подтвердил первый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Общество
На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща
Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
Политика
Закон о поправке в Конституцию поступил в Конституционный суд РФ
Закон о поправке к Конституции РФ поступил на рассмотрение в Конституционный суд (КС) РФ, сообщает его пресс-служба.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа
Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Армия и оружие
За неделю разведку у границ РФ вели 28 иностранных самолетов
За минувшую неделю воздушную разведку вдоль границ РФ вели 28 самолетов-разведчиков и четыре дрона.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Политика
Порошенко вернулся из Испании на Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
Кино
Съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле
Недавно стало известно, что съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле, несмотря на тревожное настроение в мире из-за коронавируса.
Авто
Новый суперкар замаскировали под старый Porsche
Немецкая компания Ruf Automobile показала первый экземпляр нового купе SCR, которое стилизовано под Porsche 911 поколения 964 образца 1989 года.
Политика
Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Космос
«Роскосмос» создает новый космический корабль
Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы. Однако новый образец будет значительно легче предыдущих.
Происшествия
В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля
В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся.
Политика
США включили в черный список две российские компании
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
Единоборства