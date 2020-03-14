Взвод военной полиции России направился к месту начала совместного с Турцией патрулирования на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.

Военная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией

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