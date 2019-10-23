Армия и оружие
Life.ruРоссийская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе
Российская военная полиция пересекла реку Евфрат и прибыла в сирийский город Кобани, расположенный рядом с турецкой границей. Переброска сил производилась в соответствии с договорённостями, ранее достигнутыми президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.
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Армия и оружие
Военная полиция России начала патрулирование границы Сирии и Турции
Военная полиция России начала патрулирование вдоль турецко-сирийской границы, сообщает РИА "Новости".
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