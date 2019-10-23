Армия и оружие

Life.ruLife.ruРоссийская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе

Российская военная полиция пересекла реку Евфрат и прибыла в сирийский город Кобани, расположенный рядом с турецкой границей. Переброска сил производилась в соответствии с договорённостями, ранее достигнутыми президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.
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