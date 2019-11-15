Армия и оружие
Газета.RuВоенная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего инспектора военной полиции.
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