Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего инспектора военной полиции.

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