Армия и оружие
РБКВоенная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
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Российская военная полиция в районе сирийского города Айн-аль-Араб (курдское название — Кобани) расположилась на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции, сообщил представитель командования группировки войск в Сирии Игорь Серицкий.РИА Новости01:46
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