Армия и оружие

РБКРБКВоенная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани

Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
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Военная полиция РФ будет следить за выводом курдов-террористов в районе Кобани в Сирии

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Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани

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Военная полиция РФ заняла высоту в двух километрах от границы с Турцией

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Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани

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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
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В Великобритании обнаружили грузовик с 39 телами

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Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
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Команда уступила на выезде «Лейпцигу» со счетом 1:2. Встреча прошла в рамках третьего тура группового этапа.
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В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР.
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Желание конгрессменов США признать «Азов» террористами оценил посол РФ

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Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл

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Ожирение у детей связано со структурными различиями головного мозга

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В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

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РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

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Пресс-секретарь Навального подает в суд на Маргариту Симоньян

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