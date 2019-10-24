Армия и оружие
РБКВоенная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
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Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР
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