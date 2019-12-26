Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенная полиция России заняла опорный пункт американцев в Сирии

Российские военные полицейские заняли опорный пункт в поселке Телль-Самин, который оставили американские войска. Это стратегический район на перекрестке дорог, связывающих город Ракка - центр одноименной провинции - с центральной частью Сирии, ее северными районами и городами в пойме реки Евфрат.
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Военная полиция России заняла опорный пункт американцев в Сирии

Газета.Ru03:17

Военная полиция РФ заняла опорный пункт под Раккой, оставленный американцами

ТАССвчера в 21:29

Российская военная полиция заняла оставленный американцами пункт в Сирии

РБКвчера в 22:25

Российская военная полиция заняла брошенную американцами базу в Ракке

Известиявчера в 21:42

Военная полиция РФ заняла в Сирии опорный пункт, который покинули американцы

ТК Звездавчера в 23:00

Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт

RT на русскомвчера в 21:07

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

РИА Новостивчера в 21:04
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Происшествия

Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района

Российская газета 03:56
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

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Названы способы достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США

Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.
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В Пугачеве подростки удерживали и насиловали несовершеннолетнюю

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Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Общество

Несуществующий снег убрали во Владимире

Пользователи Сети высмеяли уборку несуществующего снега на улицах Владимира. Видео с «уборкой» опубликовали в соцсетях.
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В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:02
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В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

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Lenta.ru вчера в 19:52
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Хабенский и врач Ласков — о наших страхах и реалиях онкологии

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Хоккей

Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ

КХЛ на официальном сайте опубликовала полные составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18 и 19 января.
Sport24.ru 02:34
Армия и оружие

США ещё не объяснились по делу Сноудена, напомнили в КНР

Минобороны КНР напомнило об отсутствии объяснений со стороны США по делу бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена.
REGNUM 04:09
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Политика

Эрдоган назвал число бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Во время беседы с журналистами президент Турции заявил, что не имеет понятия, чем занимаются бойцы ЧВК Вагнера в Ливии.
ГЛАС.RU вчера в 09:25
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
RT на русском вчера в 08:24
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Газета.Ru 03:34
Общество

Путин внес проект о валютной выручке

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий декриминализацию наказания за нарушение сроков репатриации валютной выручки.
Газета.Ru 02:51
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Хоккей

Путин забросил более половины шайб в победном матче на Красной площади

РБК вчера в 16:47
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В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
RT на русском 03:24
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета вчера в 08:27
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Происшествия

В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

Известия вчера в 15:26
Происшествия

В Москве совершено нападение на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Неизвестные напали в Москве на сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева.
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В России сертифицировали обновленный Mitsubishi ASX

В следующем году на российском рынке должен появиться обновленный кроссовер Mitsubishi ASX, цены на который будут оглашены ближе к старту продаж новинки.
32CARS.ru 02:23
Политика

Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией

Москва и Минск подготовили пакет более чем из 30 дорожных карт по экономической интеграции, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 03:48
Гаджеты

OPPO запустила новогоднюю акцию со скидками на смартфоны и подарками за покупку

Компания OPPO объявила о старте новогодней акции, в рамках которой в период с 6 декабря 2019 по 19 января 2020 года при покупке смартфонов в онлайн-магазине Reno2.oppo.ru будут предоставляться подарки и скидки.
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Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

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