Армия и оружие
RT на русскомВоенная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт
Российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули военные США, в посёлке Телль-Самин. Опорный пункт находится в стратегическом районе на перекрёстке дорог, связывающих Ракку с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
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с чего всё началось
Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.РИА Новостивчера в 21:04
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