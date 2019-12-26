Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

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Российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули военные США, в посёлке Телль-Самин. Опорный пункт находится в стратегическом районе на перекрёстке дорог, связывающих Ракку с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

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