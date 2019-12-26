Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВоенная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт

Российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули военные США, в посёлке Телль-Самин. Опорный пункт находится в стратегическом районе на перекрёстке дорог, связывающих Ракку с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
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с чего всё началось

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
РИА Новостивчера в 21:04

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Российские военные заняли бывший опорный пункт американцев в САР

Российская газетавчера в 21:26

Российская военная полиция заняла брошенную американцами базу в Ракке

Известиявчера в 21:42

Военная полиция РФ заняла опорный пункт под Раккой, оставленный американцами

ТАССвчера в 21:29

Российская военная полиция заняла оставленный американцами пункт в Сирии

РБКвчера в 22:25

Российская военная полиция заняла бывший опорный пункт США в Сирии

Газета.Ruвчера в 21:12

Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт

RT на русскомвчера в 21:07

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

РИА Новостивчера в 21:04
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Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru вчера в 11:40
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС вчера в 16:57
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 00:31
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца.
РБК 00:49
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер вчера в 10:09
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Наука

Ученые выявили пользу прерывистого голодания

Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
ФАН вчера в 22:28
Гаджеты

Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона

Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Известия 00:05
Происшествия

В Иране разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение на северо-западе Ирана. Инцидент произошёл рядом со стратовулканом Себелан, сообщает агентство Tasnim.
News.ru вчера в 03:35
Транспорт

На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой

Газета.Ru 00:38
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15.
RT на русском вчера в 04:19
Экономика

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия вчера в 18:20
Политика

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные.
Life.ru вчера в 18:59
Политика

В ОСК назвали сроки строительства судна-трубоукладчика

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что проектирование российского судна-трубоукладчика для "Северного потока - 2" займет полтора-два года, еще около трех-четырех лет уйдет на его строительство.
РЕН ТВ 24 декабря в 07:54
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Здоровье

Россиян предупредили о риске заразиться гриппом через бумажные купюры

Специалисты рассказали, что вирус гриппа может сохраняться на бумажных деньгах до двух недель.
UfacityNews.ru 00:32
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
Наука

Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям

Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Naked Science вчера в 11:53
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия вчера в 05:10
Наука

Ученые выяснили, что комары распознают яды при помощи своих ног

Изучив два основных вида переносчиков малярии в Западной Африке – Anopheles gambiae и Anopheles coluzzi, ученые обнаружили, что определенные связывающие белки, расположенные в ногах насекомых, особенно выражены у невосприимчивых к инсектицидам популяций.
Машины и Механизмы 00:56
Армия и оружие

В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С".
ТАСС 24 декабря в 16:09
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Политика

Президент не заметил позитивного эффекта от повышения налогов

Об очевидном негативном эффекте от повышения фискальной нагрузки в стране заявил российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Pravda.Ru вчера в 10:19
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
РИА Новости вчера в 04:15
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
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