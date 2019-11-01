Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаВоенная полиция и ВКС РФ провели патрулирование на севере Сирии

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Всего за сутки военнослужащие ВС РФ провели патрулирование по четырем маршрутам на севере САР. Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября.
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Военная полиция и ВКС РФ провели патрулирование на севере Сирии

ТК Звездавчера в 14:00

Группу вертолётов ВКС РФ перебазировали на север Сирии

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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
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