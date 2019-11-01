Всего за сутки военнослужащие ВС РФ провели патрулирование по четырем маршрутам на севере САР. Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября.

Военная полиция и ВКС РФ провели патрулирование на севере Сирии

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