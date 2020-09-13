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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Военная техника движется по проспекту Независимости в Минске

На проспекте Независимости в Минске утром 13 сентября была замечена колонна военной техники. В распоряжении РЕН ТВ появилось видео, на котором колонна продвигается вперед под сигналы водителей.В источнике
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РЕН ТВ

Военная техника движется по проспекту Независимости в Минске

РЕН ТВ04:24
Радио Sputnik

БТР и колючая проволока: силовики готовятся к акции оппозиции в Минске

Радио Sputnik04:22
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Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новостивчера в 01:00
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В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

Краснодар, 13 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
REGNUM05:11
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Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 13 сентября, первую годовщину свадьбы отмечают Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые всего за год совместной жизни сумели стать одной из наиболее ярких и в то же время эпатажных пар русскоязычного шоу-бизнеса.
Bimru.ru06:38
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