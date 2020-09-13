Военная техника движется по проспекту Независимости в Минске
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На проспекте Независимости в Минске утром 13 сентября была замечена колонна военной техники. В распоряжении РЕН ТВ появилось видео, на котором колонна продвигается вперед под сигналы водителей.В источнике