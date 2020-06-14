МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны.

с чего всё началось

Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.

В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

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