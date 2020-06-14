Общество

Вести.RuВести.RuВ Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
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с чего всё началось

В Москву передислоцировали военную технику для парада Победы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны.
РИА Новостивчера в 23:32

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В Москву передислоцировали военную технику для парада Победы

Эхо Москвы00:03

Колонну военной техники передислоцировали в Москву перед парадом Победы

News.ru01:33

Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

Москва 2401:32

Танки и ракетные комплексы прибыли в Москву для участия в параде Победы

Взгляд.ру00:28

Военная техника парада Победы передислоцирована в Москву

Московский Комсомолец03:40

Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

Вечерняя Москвавчера в 23:56

В Москву передислоцировали технику для участия в параде Победы

Газета.Ruвчера в 23:45
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Армия и оружие

Военные США не смогли заблокировать российский патруль в Сирии

«Мастер-класс от российских военнослужащих по грамотному уходу от попыток заблокировать военный патруль американскими военнослужащими», — говорится в публикации.
Госновости 11 июня в 05:04
1,7K
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
3,1K
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
1,6K
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Авто

«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал

Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
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Происшествия

В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына

Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
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Недвижимость

В России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
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Общество

Ученый оценил возможность заражения коронавирусом в бассейне

Ученые оценили возможность подхватить коронавирус в бассейне.
Комсомольская правда 02:54
Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском 12 июня в 09:04
1K
Общество

В Тульской области скончались две женщины с COVID-19

Тула, 14 июня 2020, 10:55 — REGNUM Две пожилые пациентки с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня.
REGNUM 03:55
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
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Авто

Названы отличия различных видов полного привода

SpeedMe 03:11
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
4,8K
Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,4K
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
РБК вчера в 15:53
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Футбол

Голы Кокорина и Заболотного помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:20
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12 июня в 07:26
344
Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Общество

В европейскую часть России придёт вторая волна тепла

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы, 19 июня, и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
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Политика

Путин анонсирует «контргиперзвук»

Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контргиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».
Взгляд.ру 01:03
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Здоровье

Ирина Солдатова поддержала оптимизацию в омской лаборатории

Планы по оптимизации поддержала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
Om1.ru вчера в 08:38
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Происшествия

108 случаев коронавируса выявлено за сутки в Новосибирской области

По информации регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 14 июня, в Новосибирской области за сутки подтверждено ещё 108 случаев инфицирования.
Вести Новосибирск 00:55
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 126 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 14 июня выявлено 126 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:59
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 12 июня в 06:31
22K
Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
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Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
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Авто

2% мощности автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
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