Общество
Вести.RuВ Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы
Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
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с чего всё началось
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны.РИА Новостивчера в 23:32
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Вести.Ru вчера в 00:47
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Названы отличия различных видов полного привода
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Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
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Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
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Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
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RT на русском вчера в 22:30
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В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 14 июня выявлено 126 новых пациентов с коронавирусом.
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
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