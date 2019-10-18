В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

с чего всё началось

Военно-строительная компания (ВСК), созданная по указу президента Владимира Путина, призвана избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора. Об этом РБК рассказал заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Экономика Победители «крабовых аукционов» заплатят за квоты 142,4 млрд рублей Победители аукционов по распределению инвестиционных квот на добычу крабов, которые состоялись 7-15 октября, в совокупности заплатят за квоты 142,4 миллиарда рублей, следует из результатов торгов, опубликованных на электронной площадке Российского аукционного дома (РАД).

Общество Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.

Происшествия Названа предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском Прорыв дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край), вероятно, произошёл из-за подмыва после дождей, сообщили 19 октября в администрации местного сельсовета.

Армия и оружие Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.

Общество Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.

Космос NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Происшествия Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово» Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Гаджеты В декабре на конференции IEDM 2019 компания TSMC подробно расскажет о 5-нм техпроцессе Наличие опытных чипов позволяет TSMC оценить возможности будущих полупроводников, выпущенных на базе нового техпроцесса, о чём компания подробно расскажет в декабре.

Политика МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.

Армия и оружие СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Турции по Сирии США и Турции удалось договориться о перемирии на северо-востоке Сирии после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил ограничить прекращение огня конкретными временными рамками, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Футбол «Палермо» прекратил существование Футбольный клуб «Палермо» официально прекратил свое существование, сообщает Football Italia.

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.

Единоборства Бойца UFC лишили победы за использование ингалятора между раундами Изначально победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.

Политика Горбачев рассказал о своем обращении к Путину Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".

Происшествия Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Авто Специалисты рассказали о способном «убить» двигатель машинном масле Какое масло выбрать, чтобы не «убить» мотор после первого же запуска, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.

Единоборства Отец Нурмагомедова ждет боя Хабиба с Макгрегором в Москве Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом и тренером российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, признался, что не прочь еще раз увидеть бой сына с ирландским спортсменом Конором Макгрегором.

Кино Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц» Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян "Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кино Популярность «Джокера» в мировом прокате обошла США Фильм Тодда Филлипса «Джокер» оказался более популярным на международном рынке, чем в Соединенных Штатах.

Политика Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.