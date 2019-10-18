Армия и оружие
REGNUMВоенно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
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с чего всё началось
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».РБКвчера в 10:48
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
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Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Происшествия
15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае
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Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Общество
В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире
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Шоу-бизнес
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Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
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Происшествия
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Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Спорт
Дело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира
Международный союз биатлонистов после дисквалификации россиянки Маргариты Васильевой аннулировал ее результаты в международных соревнованиях начиная с 4 февраля 2019 года.
Происшествия
В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы
Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Экономика
Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян, зафиксированный Росстатом, был вызван двумя главными факторами — замедлением инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования, заявил в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Гаджеты
Xiaomi готовит новое поколение телевизоров — Mi TV 5
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Технологии
Microsoft просит пользователей компьютеров с Windows 7 обновить ОС
Корпорация Microsoft напомнила пользователям компьютеров, что поддержка операционной системы Windows 7 скоро прекратится.
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
Общество
Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили в прокуратуре
Бывший журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире оскорбил президента России, дал показания в Генеральной прокуратуре Грузии.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Политика
МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
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По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Футбол
Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»
Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
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«Мир „Ведьмака“ был плоским»: в Cyberpunk 2077 переделали стриминг объектов
Руководитель краковского офиса CD Projekt RED Джон Мамаис в интервью AusGamers рассказал, что для Cyberpunk 2077 студии пришлось значительно переделать использованные в третьем «Ведьмаке» технологии.