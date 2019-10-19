Армия и оружие
REGNUMВоенно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
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с чего всё началось
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».РБКвчера в 10:48
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Уже давно ходят слухи, что Apple работает над новыми беспроводными наушниками AirPods с функцией шумоподавления.
Общество
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Размер страховой пенсии в следующем году в среднем составит 16,4 тысячи рублей.
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Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
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Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
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Энергетика
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Атаки "Нафтогаза" на активы "Газпрома" Апелляционный суд округа Свеа закончил 17 октября основные слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" о поставках газа на Украину.
Происшествия
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Здоровье
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Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
Происшествия
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Происшествия
В Новокузнецке пропали два подростка
Два четырнадцатилетних подростка из Новокузнецка не вернулись из школы домой в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Здоровье
Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем
Тело начинает указывать на это самостоятельно еще до того, как появляются очевидные симптомы алкоголизма.
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Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Кино
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Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
Общество
В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Политика
РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
Политика
Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента
Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Авто
Toyota представила миниатюрный электрокар
Новинка, которую официально представят уже через несколько дней на автосалоне в Токио, называется BEV (Battery Electric Vehicle), ее длина, ширина и высота составляют 2490 мм, 1290 мм и 1550 мм соответственно.
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Технологии
Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
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Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.