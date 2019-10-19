Армия и оружие

REGNUMREGNUMВоенно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
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с чего всё началось

Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании

В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
РБКвчера в 10:48

Подробнее о событии

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

RT на русскомвчера в 19:55

Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании

РИА Новостивчера в 19:09

Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»

Телеканал 360°вчера в 11:25

Минобороны озвучило задачи созданной Путиным Военно-строительной компании

News.ruвчера в 12:42

В Минобороны назвали главную задачу созданной Путиным военной компании

Газета.Ruвчера в 12:31

Созданную Путиным Военно-строительную компанию назвали «не имеющей аналогов»

Lenta.ruвчера в 18:33

Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании

РБКвчера в 10:48
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Гаджеты

Apple может вскоре выпустить наушники AirPods Pro

Уже давно ходят слухи, что Apple работает над новыми беспроводными наушниками AirPods с функцией шумоподавления.
3DNews вчера в 12:07
Общество

В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Экономика

Пенсии повысят не всем. Как изменятся начисления с Нового года

Размер страховой пенсии в следующем году в среднем составит 16,4 тысячи рублей.
Life.ru вчера в 00:45
Футбол

Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

Телеканал 360° вчера в 14:33
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Культура

Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Piter.tv вчера в 09:12
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Энергетика

Шведский суд может пресечь атаки «Нафтогаза» на активы «Газпрома»

Атаки "Нафтогаза" на активы "Газпрома" Апелляционный суд округа Свеа закончил 17 октября основные слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" о поставках газа на Украину.
Экономика сегодня 17 октября в 11:21
Происшествия

В ходе акций протеста в Каталонии пострадали почти 100 человек

По меньшей мере 96 человек обратились за медицинской помощью в среду в Каталонии, где акции протеста против вердикта региональным политикам, которые причастны к организации референдума о независимости, завершились беспорядками.
ТАСС 17 октября в 04:31
Здоровье

Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
Пишет Омск вчера в 09:42
Происшествия

Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Lenta.ru 03:14
Происшествия

При пожаре под Ярославлем погибли пять детей

ТАСС 01:20
Происшествия

В Новокузнецке пропали два подростка

Два четырнадцатилетних подростка из Новокузнецка не вернулись из школы домой в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 03:15
Здоровье

Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем

Тело начинает указывать на это самостоятельно еще до того, как появляются очевидные симптомы алкоголизма.
Волга-Медиа 02:08
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма 17 октября в 19:38
Кино

Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»

Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Газета.Ru 00:43
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Общество

В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
RT на русском вчера в 07:06
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru 17 октября в 22:38
Политика

РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН 17 октября в 11:01
Политика

Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента

Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 20:09
Авто

Toyota представила миниатюрный электрокар

Новинка, которую официально представят уже через несколько дней на автосалоне в Токио, называется BEV (Battery Electric Vehicle), ее длина, ширина и высота составляют 2490 мм, 1290 мм и 1550 мм соответственно.
Российская газета 17 октября в 09:05
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС 17 октября в 20:35
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51
Технологии

Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России

Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Военное дело 17 октября в 06:30
Общество

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк

Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
Рамблер 03:18
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
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Российский государственный деятель, заместитель министра обороны Российской Федерации с 23 мая 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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